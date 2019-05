María Jesús Ruiz estaba radiante la pasada noche del 30 de mayo. La Miss España 2004 recibía uno de los galardones con más solera y más castizos de la capital, el bombín de San Isidro. Pero, como viene siendo habitual, no hay declaración de María Jesús Ruiz que no conduzca a cierta controversia. Haciendo gala de su propia experiencia en la isla, la exconcursante de ‘Supervivientes’ dio su opinión sobre la actitud de Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés en el reality. Y lo hizo fiel a su estilo, sin pelos en la lengua y poniendo el foco sobre lo que menos le gusta de ellas. | [LEER MÁS: Najwa VS Alba Flores, fin de una amistad]