Anne Igartiburu se emociona al hablar del proyecto más especial junto a su marido

Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado no solo pueden presumir de tener una relación y familia envidiables, además de triunfar en sus respectivas carreras profesionales, sino que también tienen tiempo para colaborar con causas muy necesarias. El pasado 28 de mayo el madrileño Teatro Real acogió la quinta edición de 'Acordes con Solidaridad', un concierto de la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigido por Heras-Casado en beneficio de Ayuda en Acción, ONG de la que el marido de Igartiburu es embajador. Tal es el orgullo que supone para la presentadora esta implicación con los niños que más lo necesitan que no pudo evitar emocionarse al hablar de este proyecto tan bonito y especial junto a su pareja. Dale al play y no te pierdas las imágenes.