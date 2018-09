Unos meses repletos de felicidad tras la llegada del pequeño Cayetano.

La paternidad a llegado como un soplo de aire fresco a la vida de Cayetano Rivera. El torero y Eva Gonzalez traían al mundo el pasado 4 de marzo al pequeño Cayetano, un nacimiento que ha colmado de felicidad a toda la familia. “La experiencia de la paternidad es mejor de lo que imaginaba. Es una faceta nueva que no conocía, pero que estoy disfrutando mucho”, confiesa el diestro.

Pese al buen momento personal que atraviesa Cayetano Rivera, a nivel profesional no está todo lo pleno que le gustaría a consecuencia de una molesta lesión que padece. “No estoy del todo recuperado, por desgracia no. La verdad es que ha sido una temporada complicada por los percances. Las costillas fracturadas y luego una recaída con el mismo problema… Pero anímicamente, dentro de lo que cabe, estoy bien. Pensado un poco en la temporada que viene, porque de esta poco queda y poco voy a poder hacer“, afirma el hijo de Paquirri.

Sus problemas físicos se ha mezclado con su paternidad, un asunto que le ha proporcionado el tiempo suficiente para disfrutar los primero meses de vida de su hijo. Ante la pregunta de una posible retirada de los ruedos, Cayetano confiesa lo siguiente: “De momento no pienso en retiradas, a corto plazo no pero siempre he dicho que tengo 41 años y tampoco me queda mucho más. No como otros compañeros que empiezan cuando son críos, pero por el momento disfruto de mi profesión estoy aprovechando el momento”.

Los hermanos Rivera más unidos que nunca

No cabe duda de que los hermanos Rivera están más unidos que nunca. Fran, Cayetano y Kiko parecen haberse puesto de acuerdo para ser papás, y es que los tres o han tenido ya sus retoños recientemente o están a la espera de ello. “Yo he tardado, ellos han sido más rápidos”, afirma el torero que ha dedicado unas palabras a la inminente llegada al mundo del primer hijo varón de Fran Rivera: “Otro sobrino que esperamos ya con ganas y con ansias. Un primo para Cayetano que, como no se van a llevar mucho años de edad, van a hacer muchas migas juntos”.

El mediano de los Rivera confiesa sentirse muy feliz de la recuperación que está experimentado su hermano Kiko, que se retiró profesionalmente a principios del mes de mayo alegando problemas de salud. “Estamos muy contentos. Además físicamente está el tío estupendo, eso le ha ayudado”, dice Cayetano que confiesa estar “deseando” volver a verle sobre los escenarios. De quien no ha querido soltar ni una sola palabra ha sido de su hermano pequeño, Julián Contreras, con quien las cosas no parecen andar muy bien. Sea como sea el torero parece estar viviendo unos meses maravillosos junto a su hijo y su esposa Eva González, una pareja que disfruta al máximo de su primera paternidad.