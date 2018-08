Kiko Matamoros, muy irritado con la prensa tras su ruptura con Makoke

Kiko Matamoros no está teniendo su mejor verano. Tras su ruptura con Makoke, Kiko se mostró muy irritado con la prensa

La ruptura de Kiko Matamoros y Makoke tras 20 años de relación, dos como marido y mujer, fue el bombazo de la semana pasada. Tras confirmarse, Kiko Matamoros se mostró muy irritado con la prensa: “Dejadme en paz ya de una p*** vez”. Además, el televisivo ex representante ironizó sobre una reconciliación con Makoke. La ex modelo, por su parte, habló por primera vez durante sus vacaciones en Cádiz junto a su hijo, Javier Tudela, uno de sus grandes apoyos durante la separación. De momento, se especula con una entrevista de Makoke que se publicaría el próximo miércoles. No te pierdas ninguna de las imágenes de Kiko: ¡Dale al Play!