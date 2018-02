Julia Otero denuncia ser víctima de amenazas: “Me enviaron una bala”

La entrevista que Julia Otero ha concedido este fin de semana en el plató de ‘La Sexta Noche’ ha copado multitud de titulares. Y es que la locutora de radio no se limitó a hacer un repaso de la actualidad política, sino que reveló por primera vez las amenazas de muerte que ha sufrido en los últimos años a través de las redes sociales. “Todo tiene una frontera. En mi caso, me han llegado a enviar una bala con una pistola a través del buzón de mi programa en Twitter. He recibido todo tipo de amenazas“, ha confesado la periodista.

Un duro episodio del que ni siquiera su propia familia era consciente. “En mi casa no lo saben, se están enterando ahora. Vi que era una cuenta anónima, entré a verla, vi que tipo de individuo era y pensé, bueno, una persona frustrada, con mucha amargura, da igual”, ha dicho la gallega. Según Julia, hay ciertas cuentas que están creadas para atacar a determinados personajes: “Me encantaría saber quién está detrás de esas cuentas, aunque me lo puedo imaginar“.

Pese a que ella misma ha insistido en que procura que cada vez esas críticas pasen más desapercibidas en su vida, cuando damnifican a tu familia se debe ir más allá. “Pasada una frontera, actuar legalmente. Sobre todo si te amenazan o propagan una mentira que hace daño a tu reputación o a tu familia”, sentenció Julia.