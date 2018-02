Carlos Lozano dinamita una vez más el plató de ‘Sábado Deluxe’

Desde que Carlos Lozano se estrenara este miércoles como defensor del pueblo en ‘Sálvame’, las turbulencias no han cesado en el plató. Su papel agitador en el programa provocó entonces repetidos enfrentamientos con los colaboradores, quienes no dudaron en responder a sus acusaciones. “Muchas veces hemos vendido nuestras mierdas por necesidad. Todos lo hemos hecho, pero no voy a permitir que un señor diga eso cuando él también lo ha hecho”, dijo Belén Esteban. Lejos de templar las aguas, el presentador ha sacado toda la artillería pesada en ‘Sábado Deluxe’, dejando claro que su sección tan solo avivará la guerra que hasta ahora ha mantenido con sus compañeros.

[Carlos Lozano se somete a una intervención estética y se estrena como colaborador]

“Yo estoy disfrutando con todo lo que he alterado a los colaboradores. No me arrepiento de nada, lo único que he hecho ha sido decir las cosas claras a los colaboradores”, ha confesado Carlos. El madrileño no ha dudado en quejarse del recibimiento el día de su estreno en ‘Sálvame’ e incluso ha revelado las consecuencias que esperan si el resto mantiene ese comportamiento con él: “Si te metes conmigo voy a ir a por ti, pero en mi enfrentamiento estuve al 10%, podría haber sido más duro. No pensaba que me iban a dar este recibimiento porque yo iba de buen rollo”.

Después de enzarzarse en una batalla dialéctica con Alonso Caparrós y llegar a decirle que no tenía dignidad, le ha espetado a la periodista Chelo García Cortés que no entendía su papel en el programa.”No me gustaría estar como colaborador. Es muy estresante estar criticando todo el día y no me gusta el pandilleo de los colaboradores y que se cubran entre ellos“, ha dicho Lozano.

Tras estas palabras Carmen Borrego ha recordado cómo su madre, María Teresa Campos, conducía la sección hasta hace tan solo unos meses. “Teresa dignificaba y él solo das zascas. Ella jamás ha faltado el respeto a los colaboradores, pero Carlos Lozano sí”, ha desvelado la colaboradora.