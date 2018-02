EN CIFRAS: estas son las pérdidas de Isabel Pantoja tras la cancelación de su último concierto

Es la segunda vez en pocos meses que Isabel Pantoja se ve obligada a posponer conciertos. Con el evento de Puerto Rico todavía en ‘stand-by’ y limitando los gastos a los tres miembros del clan que se habían confirmado en el viaje de la gira, Isabel Pantoja, su hermano Agustín y su sobrina Anabel, recopilamos las pérdidas que la cancelación ha supuesto para ellos.

Isabel y Agustín tenían un vuelo de ida y vuelta que iba de Jerez a Miami con escala en Madrid por cuyos asientos en primera clase habrían pagado 12.957 euros en total. El vuelo de Anabel, directo desde la capital española, era mucho más barato por ser en turista y costaba 1.219 euros.

En la ciudad estadounidense la familia Pantoja había reservado habitaciones en el Hyatt Regency, un hotel de cuatro estrellas en el centro de Miami en el que las cinco noches que tenían previstas pasar costaban, en la habitación individual más sencilla, 1.277 euros. Teniendo en cuenta que en dichas habitaciones se habrían alojado Agustín y Anabel pero que, dadas sus preferencias a la hora de volar, Isabel podría haber elegido una de las suites, la habitación de Pantoja habría ascendido a 1.913 euros. Así, sólo en hotel y sólo contando con Isabel, Agustín y Anabel, el gasto previsto por las noches en Florida era de 4.467 euros.

Tras cinco días en Miami, Isabel y su equipo tenían previsto viajar a Puerto Rico en un vuelo de ida y vuelta que por cabeza cuesta 650 euros, sumando un total de 1.950 entre los tres.

De manera que, recopilando los precios de los vuelos que ya seguro no cogerán y los del hotel en el que no dormirán; los gastos que Isabel, Agustín y Anabel ya habían generado suman un total de 20.593.

Al margen de los gastos, que se desconoce a cargo de quién correrán y si podrán ser reembolsados, no hay que olvidar las pérdidas que no dar el concierto supondrá para Isabel Pantoja. La artista tenía previsto cantar en el James L Knight Center de Miami, uno de los auditorios más conocidos de la ciudad en cuyo escenario han tocado cantantes de la talla de Sting, Steve Wonder, Miguel Bosé o Raphael.

La sala destinada al concierto de Isabel Pantoja tiene un aforo total de 4.569 plazas. Teniendo en cuenta que los precios de las entradas oscilaban entre los 49 y los 188 euros y que, según se ha explicado en ‘Sálvame’, estaban vendidas la mayoría, la pérdida en entradas podría llegar a sumar un total de 541.500 euros – cifra obtenida tras hacer una media del precio de las entradas, por no disponer de la distribución de precios de la grada-.

Así, la denegación del visado a Isabel Pantoja se salda no solo con la caída en picado del estado de ánimo de la tonadillera y su familia sino con unas pérdidas que podrían suponer un contratiempo inesperado para las arcas del clan, que parecía que empezaba a ver la luz.