En la tarde de ayer, jueves 8 de febrero, Global Talent Service, la promotora de Isabel Pantoja, hacía llegar a los medios un comunicado donde se anunciaba que “se ven en la obligación de posponer los conciertos de Isabel Pantoja previstos para este mes de febrero en Miami y San Juan de Puerto Rico – los días 11 y 18 respectivamente –, debido al visado de la artista, concedido en primera instancia por la Embajada norteamericana pero denegado días atrás en una segunda revisión”.

[Comunicado oficial: se desvela el motivo por el que Isabel Pantoja cancela su gira americana]

Como ya adelantó LOOK en primicia, todo se precipitó la noche anterior. El miércoles 7 de febrero a última hora Isabel canceló su vuelo y el de su hermano Agustín, que era quién la acompañaba. Hasta ese momento esperaban poder arreglar el contratiempo, pero en vista de que no podía ser, todo el viaje fue cancelado. Un golpe muy duro para Isabel y para su equipo, que se quedaron anímicamente muy tocados, pues es un varapalo más ahora que la artista estaba más contenta que nunca.

Sin embargo, este medio, puesto en contacto con los responsables del Coliseo de Puerto Rico, donde se iba a celebrar el concierto del día 18, afirman que no se ha cancelado, “hasta ahora el evento de Isabel Pantoja sigue adelante”. Es más, afirman que “las entradas se están vendiendo muy bien, hay muchísimas vendidas”, y eso teniendo en cuenta que nos confirman que está previsto un aforo de 6.000 personas, una cifra nada desdeñable, y un público que tiene ganas de oír cantar a la tonadillera.

[ÚLTIMA HORA: Isabel Pantoja cancela su inicio de gira americana]

Anabel Pantoja, sobrina de Isabel y su asistente en los conciertos, a las 15.35 de esta misma tarde decía en ‘Sálvame’ que “todo está en stand by”, una vez se le comenta que en Puerto Rico cuentan con su tía Isabel se muestra asombrada y dice no tener más información. ¿Está Isabel Pantoja más cerca de tener el visado arreglado de lo que parece?, ¿Tiene todavía esperanzas de que todo se solucione y estar con su público boricua la noche del 18? Anabel, en directo, al comenzar ‘Sálvame’ se ha mostrado positiva “yo no he deshecho la maleta por si acaso” decía con una sonrisa.