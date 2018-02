Francis Franco, “preocupado y muy sorprendido” tras ser condenado a 30 meses de prisión

Este jueves la magistrada del Juzgado de lo Penal de Teruel condenaba a Francis Franco a 30 meses de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, otro de daños y otro de conducción temeraria. Además, le condenaba también al pago de las tres cuartas partes de las costas del juicio y le imponía una indemnización económica de 1.500 euros para el agente herido, 2.720 euros en concepto de daños sufridos en los vehículos de la Guardia Civil y una multa de 40 euros diarios durante 12 meses. Hay que recordar que se juzgaba al nieto de Franco por haber embestido un coche de la Benemérita en 2012 mientras huía de los agentes y que su principal coartada para evitar la pena era que no estaba en Teruel el día de los hechos, sino en Madrid.

Sin embargo, para la jueza ese argumento no ha sido verosímil. De hecho, asegura que la “suficiencia y racionalidad” de las pruebas presentadas por la acusación destruían “sin género de dudas, la presunción de inocencia que provisionalmente ampara al acusado por estos hechos”. Unas explicaciones que, por otra parte, no convencen en absoluto a la defensa de Francis que ha asegurado a este medio que interpondrá un recurso antes de que finalice el plazo establecido para ello. “Vamos a apelar a todas las instancias que sean necesarias porque no compartimos los argumentos jurídicos de la magistrada y tenemos razones de peso técnicas y fácticas”, ha declarado la abogada de Franco. La letrada confía en su equipo para “luchar con todas las herramientas de la ley” y que, finalmente, se demuestre que el nieto del Caudillo no estaba en Teruel aquel aciago 30 de abril de 2012.

Preguntada por cómo se encuentra su cliente apenas unas horas después de recibir la sentencia que lo condena a 30 meses de prisión, la abogada es clara: “Además de preocupado, como es lógico, está muy sorprendido”. La defensa de Francis Franco asegura que el escrito de la jueza no se ajusta a la realidad y denuncia ese juicio paralelo al que “de manera inevitable” ha sido sometido su cliente. “¿Y cree que ha influido el hecho de que su cliente sea el nieto del dictador Francisco Franco?”, quiere saber este digital. Tras una breve pausa, la abogada responde: “No me voy a pronunciar al respecto, pero quiero creer que no”.

El “inalterable” testimonio del agente, clave a la hora de dictar sentencia

Por su parte, el abogado del Guardia Civil herido, según la sentencia, por Francis Franco ha declarado a LOOK que, aunque sí que están satisfechos con lo que recoge la sentencia, quiere estudiar con profundidad los argumentos de la misma para interponer, en caso de verlo necesario, un recurso que pida una pena superior a la dictada por la magistrada.

Carlos Muñoz asegura que el testimonio de su cliente ha sido clave en todo el juicio y que principalmente ha sido cómo este reconoció a Franco desde el primer momento y el rastreo de la señal del móvil del empresario lo que ha terminado convenciendo a la jueza a la hora de emitir sentencia. “La declaración del agente se ha mantenido inalterable a lo largo de las diferentes fases procesales de la causa”, reza el escrito judicial.

Esta decisión del juzgado supone un duro varapalo para Francis Franco que no atraviesa su mejor momento desde que el pasado 29 de diciembre falleciese su madre, Carmen Franco. Al dolor lógico por su pérdida se suma ahora la condena de la magistrada ante un juicio al que se enfrentaba con muchas esperanzas. Ahora, es momento de reunirse con su equipo legal y confiar en ese recurso que demuestre su versión de los hechos, que él no estaba en Teruel.