El pasado miércoles 7 de febrero en la taberna ‘La Cruzada’ en Madrid se reunían todos los socios consejeros del Club de Medios que habían cumplido años en estas últimas semanas. Entre los asistentes estaban Ángela Carrasco, manolo Royo, Pepe Ruíz, José Luís Izaguirre y Luis María Anson. La gran ausente fue Laura Valenzuela, que, a pesar de estar invitada, no asistió al encuentro.

Luis María la exculpaba diciendo que no se encontraba bien y que por eso no había podido ir, “es una mujer fuerte, superará sus actuales dolencias y saldrá de esta con total seguridad” añadía. Lo que sin duda hacía entender que Laura estaba sufriendo algún tipo de enfermedad. Sin embargo, LOOK se ha puesto en contacto con su hija, la también actriz Lara Dibildos, y nada más lejos de la realidad.

“¿Quién ha dicho eso?” Preguntaba sorprendida. “No es así, mi madre está mejor que nunca. Hace un año sufrió una caída un poco fea, pero se ha recuperado fenomenal”. “Fenomenal para una mujer que tiene 87 años y aunque está muy bien pues de noche no le apetece salir, ella se acuesta a las 9. Cuando hacemos planes con ella salimos a comer o por la tarde, pero por la noche no”. De modo que esta es la verdadera razón de la ausencia de Laura Valenzuela en la celebración del cumpleaños de sus compañeros y amigos según su hija.

Otro de los temas por los que fue preguntado el homenajeado fue por su íntimo amigo Cayetano Martínez de Irujo. Más concretamente por su pareja; Bárbara Mirjan, “sí, la conozco, he cenado un par de veces con ella, es muy joven y muy simpática, esa es la verdad, me cae estupendamente y yo creo que son dos personas que se entienden muy bien”. A lo que añadía que “Cayetano ha madurado desde hace ya muchos años y ella me parece que tiene una enorme ilusión en esta relación”.