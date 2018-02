Hace tan solo unos días Alfred se vio en el ojo del huracán. Cuando el triunfito todavía permanecía en la academia de OT se hizo viral una imagen del año 2014 que el propio músico había compartido en su Instagram y que le relacionaba con el independentismo. Esta instantánea se realizó durante la marcha de la Diada de Cataluña en Barcelona y, según las redes sociales, se ha convertido en el motivo que le ha llevado a posicionarse finalmente en el cuarto puesto, pese a que apuntaba como uno de los favoritos. Pero, ¿qué opina el joven de las críticas recibidas? y sobre todo, ¿cree que esto le ha perjudicado?

“Voy a ser muy claro con esto y no lo voy a repetir porque yo soy músico, no político. Nunca me he proclamado independentista, de hecho no me declaro independentista, mis ideas personales las guardo para mí”, ha dicho Alfred en su primera aparición pública. Tajante y sin titubeos, el representante de Eurovisión no dudó ni un momento en zanjar la polémica.

Aunque en las redes se le ha echado en cara a Alfred que acuda como representante de Eurovisión después de ser relacionado con el movimiento secesionista, el joven ha aclarado qué se esconde tras esta fotografía. “Hay una foto en la que soy yo en La Diada de Catalunya. ¿Quién no celebra La Diada en Catalunya? Yo soy de Cataluña y la celebro ese día histórico en mi ciudad que es Barcelona. Disfruto de la fiesta de mi región como todos los demás”, ha comentado.

Pese a que el catalán en un principio prefería dejar este asunto a un lado, Alfred ha tratado de justificar su presencia en el festival de Eurovisión: “Participar en Eurovisión significa una fiesta, una fiesta de la música, una fiesta donde, aunque haya banderas, la única que hay de verdad es la de la música”.