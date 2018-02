OT 2017 ha llegado a su fin. Con el triunfo de Amaia se despide la última edición del talent, un programa que tras regresar a la pequeña pantalla siete años después de su cancelación en Telecinco, concentró en su gran final a casi cuatro millones de espectadores, logrando un 30’8% de share para La 1. Muchas emociones, nervios e incluso fallos técnicos dominaron una gala en la que los cinco finalistas compitieron para conseguir el tan preciado premio. Pocas horas después de salir de la academia, los últimos concursantes de OT han realizado una rueda de prensa dónde se han dado un baño de realidad, una realidad muy diferente a la que dejaron atrás hace ahora tres meses, cuando 16 chavales se aventuraron a participar en el formato más exitoso de la televisión en España.

La flamante ganadora del talent confiesa que para ella existe una prioridad en estos momentos, y esa es reencontrarse con los suyos fuera de la academia. “Cuando llegue a casa tengo muchas ganas de ver a mis amigos y a mi familia”, ha comentado Amaia. Durante el turno de preguntas, la pamplonica ha hecho incapié en uno de los aspectos que más la preocupan en su regreso a la realidad, y es que para la joven resulta de vital importancia que su entorno de fuera no se haya trastocado demasiado tras el éxito que ha cosechado en el concurso. “Solo quiero estar con ellos y que todo siga siendo como era antes“, confiesa Amaia con gesto serio. La artista ha declarado también, que a la hora de redirigir su futura carrera artística existe una persona en la que confía plenamente, su hermano: “Mi hermano es la persona de la que más me fío para que me aconseje en mi carrera, pero no sé si querrá hacerlo”, dice sonriendo la ‘triunfita’.

Desde casi el comienzo del concurso Amaia Romero se convirtió en la gran favorita del público, algo que la hizo adquirir un apelativo que en su día ya fue asignado a la primera ganadora de ‘Operación Triunfo’, Rosa López. “Me hace mucha gracia lo de ‘Amaia de España’, Ricky fue el primero que me llamó así, pero me hace mucha gracia e ilusión”, confiesa la pamplonica, que, según le han contado en esta rueda de prensa, podría subirse al balcón de su ciudad para dar el famoso ‘chupinazo’ de San Fermín en próximo 6 de julio. “No sé si me saldría muy bien lo de ¡viva San Fermín! Nunca me habría imaginado en el balcón, no sé si lo haré bien”, contestaba Amaia al respecto.

Aitana emociona a sus compañeros: “Me da muchísimo miedo que nada sea igual entre nosotros”

En la rueda de prensa Aitana ha sido la concursante que ha conseguido sacar la lágrima de sus compañeros. La benjamina de la academia ha confesado su mayor miedo tras salir del concurso, una declaración que ha dejado sin palabras al resto de finalistas. “Tengo muchísimo miedo de que nada sea igual entre nosotros. Es verdad que ahora nuestros caminos se separarán, aunque hagamos conciertos juntos, pero me da miedo, no sé…Sé que lo que viene será increíble, os quiero mucho”, decía emocionada la segunda finalista de OT.

Noemí Galera, directora de la academia, y el presentador Roberto Leal han sido las dos personas más piropeadas por los concursantes durante este encuentro. Una relación de más de tres meses en los que estos dos profesionales de la televisión han dejado mella en los chicos. “Noemí fue la primera que me descubrió en el casting. Jamás esperé que una persona que canta jazz pudiera entrar en el concurso, pero solo puedo decirte que yo contigo me voy al fin del mundo”, ha dicho Alfred a la directora de OT, a lo que Ana Guerra ha confesado que para ella la catalana ha sido como su madre en la academia. “Roberto es un amigo para nosotros y Noemí es una verdadera madre. Solo podemos tener un agradecimiento eterno a ambos, que no nos han tratado como concursantes, sino como familia”, comentaba Miriam, la tercera finalista, frente a la prensa congregada en el plató.

Con este encuentro se termina la última edición de ‘Operación Triunfo’. Un concurso que partía con muchas incógnitas en su regreso y que ha logrado derribar muros hasta ahora inquebrantables en la televisión de nuestro país. Talento, naturalidad y buen hacer para un programa que 16 años después de su estreno parece estar más vivo que nunca.