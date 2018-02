Los inesperados nuevos planes de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es un hombre de palabra. Y como tal ha cumplido lo que dijo a finales de 2015. Entonces anunció que abriría 4 hoteles de lujo en Madrid, Madeira, Nueva York y Lisboa. Ahora, casi dos años después, según ha revelado ABC, el delantero ha llegado a un acuerdo y el proyecto de Madrid ya tiene dirección adjudicada.

El hotel estará en Gran Vía 29, donde ahora mismo se encuentra la Casa del Libro. Una ubicación en pleno corazón de la capital, muy apropiada para un hotel cuya principal característica será el lujo. Las negociaciones se habrían cerrado en los últimos días y finalmente Pestana, el grupo portugués al que pertenece el astro y Calpense, la constructora madrileña propietaria del inmueble, habrían llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Con esta, Cristiano Ronaldo suma una gran lista de buenas noticias en los últimos meses. Además de haber sido padre el pasado mes de noviembre y de estar en plenas negociaciones con Florentino Pérez para aumentar la cifra anual que cobra como jugador del Real Madrid, le va mejor que nunca en los negocios y además no dejan de sonar a su alrededor campanas de boda.

Precisamente el ‘sí, quiero’ sería la guinda perfecta para su historia de amor de película con Georgina Rodríguez, y es un rumor que no deja de escucharse. De hecho, la prensa lusa lleva meses afirmando que en este 2018 tendrá lugar la celebración. Algo que no sorprendería a nadie puesto que en pocos meses se ha convertido en la madre de Cristiano Junior, Eva y Mateo, sus otros tres hijos y en la compañera perfecta de vida del que hasta hace no mucho era el soltero de oro del mundo del futbol.