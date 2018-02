Los nervios estaban a flor de piel. Era la última noche y eso no solo suponía conocer el ganador, también significaba salir de la academia, empezar a hacer vida normal, ver a su familia, a sus amigos y dejar atrás la que ha sido su casa durante los últimos cuatro meses, dejar de estar juntos día y noche y comprobar si su relación fuera también funciona. Tanto Amaia como Alfred eran muy conscientes de esto y precisamente fue de lo que hablaron en los pasillos de las instalaciones de Televisión Española minutos antes de salir a plató.

LOOK ha podido saber que, con la naturalidad, la inocencia y la dulzura que les caracteriza hablaban de su futuro en el mundo real, de vuelta a Pamplona ella y a Barcelona él. Alfred le pedía a Amaia, “si ganas no te olvides de mí”, a lo que ella respondía, “no voy a ganar. No te olvides de mí si ganas tú”. “¿Y si empatamos?” se planteaba el catalán, “nos olvidamos mutuamente” proponía Amaia entre risas.

Ambos con voz melosa y con mucha ternura empezaban a darse cuenta de que la realidad estaba a la vuelta de la esquina. Realidad que superó todas sus expectativas cuando, tal como se preveía fuera, Amaia fue proclamada vencedora. Cuando tuvo la oportunidad de decir unas palabras, se quedó sin ellas, solo acertó a balbucear emocionada. “No lo asimilo. No sé qué decir. Solo puedo dar las gracias porque no tengo otra palabra. No sé, Roberto, lo siento. Solo pienso en mis padres, que los quiero muchísimo y felicidades a mi abuela que es su cumpleaños. Besos a mi familia, a mis amigos, a todos los compañeros, profesores, al equipo de OT 2017″.

Menos mal que, minutos antes, había hecho un balance de su paso por Operación Triunfo y había dejado claro quienes habían sido sus grandes apoyos: “Quién me iba a decir que yo iba a estar en Operación Triunfo. Todas las emociones están a flor de piel, lo malo y lo bueno. Tenemos ganas de salir, por un lado, pero por otro nos entristece dejar atrás todo esto. Me alegro muchísimo de haber conocido a Alfred y Aitana también ha sido muy importante para mí. A nivel personal, me he descubierto un poco a mí misma. Si tengo posibilidades para ganar, no lo sé, el público decide. Quien gane, nos hará feliz a todos”