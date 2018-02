OT 2017 ha finalizado igual que comenzó: con fallos de sonido. Pese a que el programa consiguió pulir gran parte de los problemas que le afectaron en su arranque, la final del concurso no ha podido esquivar algún que otro incidente del directo. Una traca final muy deslucida para un programa de televisión que ha cosechado unos fantásticos datos de audiencia y que, sin embargo, ha tenido la mala suerte de despedirse de la misma manera que llegó en octubre a los hogares españoles.

La organización tenía planeada la actuación de David Bisbal sobre el escenario de OT justo momentos antes de dar a conocer el nombre de la ganadora. Este hecho no pudo ser posible debido a que después de que las tres finalistas (Amaia, Aitana y Miriam) cantasen se produjo un estruendo en el plató que provenía de la mesa de sonido. Por mucho que intentaron solucionar el problema, el tiempo se echó encima y el nombre de la vencedora de la noche se dio a conocer sin que Bisbal pisase el escenario. Momentos después de comunicar que Amaia había ganado, salió el almeriense para felicitarla y cantó a capela un trozo de una de sus canciones. De igual manera, los concursantes cantaron su canción grupal ‘Camina’ con unos medios precarios que entremezclaban el playback y el sonido de micro de mano. Ante esta complicadísima circunstancia, Roberto Leal logró manejar correctamente la situación y redirigió lo que estaba impuesto en la escaleta. Un infortunio que supo resolver con nota.

Rosa López y su noche más dispersa

Rosa, la primera ganadora de ‘Operación Triunfo’, acudió a la gala en calidad de jurado, una labor que ejerció juzgando la primera actuación de Aitana: “Cuando estás en el escenario haces una cosa con el micro…bueno no te lo voy a decir. Hace 16 años que estaba en esta situación. A mí me dijeron que era Rosa de España. Yo hoy te digo: para mí eres ¡Aitana la espartana!“. Estas palabras de la granadina corrieron como la pólvora en las redes sociales, que no lograban entender el guiño que Rosa había querido hacer con el apelativo de ‘espartana’. Por otro lado, en el momento en el que Roberto Leal se disponía a comunicar el ganador, Rosa le pidió en varias ocasiones que ella quería decir el nombre. “¿Lo digo contigo o no? Me tienes ‘atacá'”, decía la cantante segundos antes de que Roberto proclamase a Amaia como vencedora de la noche.

Aitana grita emocionada al comprobar que Pablo Alborán sabe su nombre

Uno de los invitados de la noche fue el cantante Pablo Alborán, una visita que hizo mucha ilusión a los concursantes del talent show. El malagueño, que se confiesa fiel seguidor de esta edición, estuvo hablando en plató con Roberto Leal durante unos minutos, un tiempo en el que nombró a Aitana. “¡Sabe mi nombre!”, gritó la joven al comprobar que el ídolo musical sabía cómo se llamaba, un comentario que también fue muy comentado en las redes sociales. Después de unos minutos de charla, Alborán interpretó uno de sus nuevos temas sobre el escenario para deleite de los espectadores.

Joe pronostica el triunfo de ‘Almaia’ en Eurovisión

Joe Pérez, miembro del jurado de OT 2017, acudió junto al resto de sus compañeros a la última gala del concurso. En mitad de la valoración de Alfred, el especialista en marketing quiso comentar lo sucedido en la pasada gala, a la que no acudió y en la que se eligió el tema que irá a Eurovisión. “El otro día dije que España ganaría este año Eurovisión y me dijeron que si había escuchado el resto de canciones de los otros países. No me hace falta, llevamos una buena canción, buenos artistas y amor verdadero”, dijo el publicista ante el aplauso del público.

Amaia se olvida de Alfred tras ser nombrada ganadora

Para la ganadora de la última edición de ‘Operación Triunfo’, el momento de su proclamación supuso un estado de shock total. Mientras que la cara de Amaia reflejaba un gesto de sorpresa, sus compañeros la abrazaban efusivamente, una muestra de cariño que la dejó un tanto fuera de órbita. Tras recoger el trofeo, se pudo ver a Amaia muy alejada de su chico, que quedaba en un segundo plano. Un momento de total desorientación que ambos zanjaron cantando juntos una estrofa del ya mítico tema ‘Camina’, con el que finalizó el programa.