Aitana confiesa su amor hacia Cepeda: las redes se incendian por un supuesto audio que lo demuestra

‘Operación Triunfo’ está dando mucho que hablar hasta en sus últimos coletazos. Si bien es cierto que el carácter musical ha primado en todo momento, la personalidad de los concursantes ha jugado un papel muy atractivo para los telespectadores, que han visto en estos chicos un enorme reclamo de atención. Además de Alfred y Amaia, los seguidores del concurso han ‘shippeado’ -término utilizado en las redes sociales para emparejar- a otros chicos de la academia. La gran amistad entre Aitana y Cepeda ha sido motivo para que cientos de rumores se cerniesen sobre ellos, muchos comentarios que en las redes sociales han ido cogiendo fuerza poco a poco.

El pasado domingo, los expulsado de la academia regresaron al centro para reencontrarse con los finalistas, un momento muy especial que vivieron con emoción. Nada más entrar en la sala de ensayo, Cepeda corrió hacia Aitana en medio de la multitud. La joven recibía a su compañero con los brazos abiertos y una inmersa felicidad, algo que era recíproco por parte del gallego. Tras la visita se pudo ver a una Aitana muy pensativa, una sensación que quiso atajar hablando con su compañera Miriam. “Te tengo que contar una cosa que me da un poco de miedo”, decía la catalana, a lo que Miriam contestó: “Pero aquí no, ¿no?”, a lo que Aitana negaba con la cabeza. Tras esto ambas se metieron en el baño junto a Ana Guerra, lugar donde la catalana les hizo su confesión. Pese a que apagaron sus micros, el vídeo de este momento se recogió por el 24h, un vídeo que ha sido analizado exhaustivamente por los fans del talent show. Muchos son los seguidores que afirman escuchar que Aitana confiesa a sus compañeras su amor hacia Cepeda, incluso se atreven a sacar palabras concretas dichas por la concursante. “Que me gusta Luis”, parece esbozar la joven, un comentario que provoca un grito en la también finalista Ana Guerra.

A verrr 😂😂 ponganse cascos cuidado al quitar ruido se añade eco y aun así de donde no hay no se puede sacar ahí va pic.twitter.com/nhaOwDhTDy — Amaia Reina de España (@rodea_team) 4 de febrero de 2018

¿Es ‘Aipeda’ (unión de los nombres Aitana y Cepeda) real? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es evidente es que la conexión entre ambos es mucha y que la ruptura del gallego con su novia, la periodista Graciela Álvarez Lobo, podría facilitar que esta posible historia de amor se materialice una vez termine el concurso.