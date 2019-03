El zasca de Carmen Maura a Pedro Almodóvar que evidencia su mala relación

La actriz y el director llevan años de tensiones y dardos envenenados. En su última visita a El Hormiguero, Carmen le dio a Pedro una de cal y otra de arena.

Carmen Maura lleva semanas en boca de todos. Sea por sus opiniones sobre Cataluña, los políticos o el feminismo, lo cierto es que la actriz no ha parado de acaparar titulares. Este martes ha visitado El Hormiguero y una vez más, sobrada de ironía, dejó a más de uno con la boca abierta a causa de sus declaraciones.

Es conocido el enfrentamiento que mantienen Maura y Pedro Almodóvar. Muchos años de una profunda amistad dieron lugar a heridas y desencuentros que, aunque ambas partes lo han intentado, no han terminado de cerrar y de curarse. Durante la entrevista, Pablo Motos anunció la visita de Antonio Banderas al programa, lo que dio pie a que el presentador y la actriz hablaran de la nueva película del director manchego.

Motos ya ha visto “Dolor y gloria”, el film de tintes autobiográficos de Almodóvar: “Es maravillosa. El jueves viene Antonio (Banderas) a presentarla”. Carmen no dejó escapar la ocasión para dar su opinión sobre el proyecto: “De lo que he visto, parece que Antoñito está muy bien”. Sobre Pedro también habló, alternando una de cal con otra de arena. Conocida es la ironía de la protagonista de “Mujeres al borde de un ataque de nervios” y como no quiere la cosa, lanzó el zasca de la noche: “Me apetece mucho verla. La verdad es que tengo muchas ganas de que me guste una película de Pedro”. Nunca una frase con tan bonitas palabras tuvo un significado tan hiriente.

Pero también hubo lugar para el cariño: “Nuestra relación es inexistente. Yo casi no hablo de él, porque como tengo este sentido del humor él después se enfada mucho. Y yo lo que quiero es que sea feliz. Quiero verle feliz. Se lo merece”. Unas palabras que a buen seguro gustarán al afamado director de cine que tanto ha compartido con la que fuera su musa en sus comienzos. ¿Llegará algún día la reconciliación total entre ambos? Solo el futuro lo dirá.