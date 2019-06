La joven ha conseguido hacerse un hueco entre las 'influencers mamá' de nuestro país.

El nombre de Yoli Claramonte ha vuelto a salir a la palestra tras la puesta a punto de su primer proyecto empresarial. LY Collection es el nombre de la tienda online de la que fuera concursante de la 15 edición de ‘Gran hermano’, plataforma que, según su creadora, nace de la idea de vestir iguales a madres e hijas. Pese a la ilusión que la joven desprende por la redes sociales, lo cierto es que nada más abrir su negocio han sido muchas las críticas recibidas. ¿La razón? Comercializar ropa que está en venta en webs asiáticas como Aliexpress o A&B Shop. Webs que ,por cierto, han sido anunciadas por la influencer en alguna que otra ocasión.

“Estafadora”, “mentirosa” o “patética”, son algunos de los apelativos que los usuarios de las redes sociales han dedicado a la influencer y exparticipante de ‘Gran hermano’. Críticas que son consecuencia de la gran diferencia de precio que existe en el mismo artículo si es comprado en las mencionadas tiendas chinas o en la de Yoli. Si bien es cierto que en un principio todos los comentarios hacían referencia a la no autoría de la ex gran hermana en lo que respecta al diseño de las prendas, finalmente el coste de los artículos es lo que más ha llamado la atención. A continuación revelamos cuánto beneficio va a sacar Yoli Claramonte de algunos de los artículos que conforman su catálogo, asunto que a su protagonista seguramente no le cause demasiada gracia. Haz click para ver la galería. | [LEER MÁS: La otra consecuencia de la retirada de don Juan Carlos].