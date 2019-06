La joven está siendo acusada de vender productos muy por encima del valor que tienen en una conocida web china.

La experiencia empresarial de Yoli Claramonte no está siendo ningún camino de rosas. La que fuera concursante de ‘GH 15’ ha decidido aprovechar su tirón en las redes sociales como ‘mamá influencer’ para abrir una tienda de ropa. Un proyecto muy ilusionante en el que, según ella misma, ha estado trabajando duro durante meses. “Por fin os enseño mi tienda online de ripa para mamás e hijas. Este proyecto me ha llevado muchos meses de trabajo, pero por fin sale a la luz para que podáis vestir igual que vuestras peques ¡Esta es la primera de muchas más y espero que os guste casi tanto como a mi!”, escribía la joven en una de sus últimas publicaciones de Instagram donde se la podía ver luciendo parte de ‘su colección’. Diseños que, pese a su empeño, no provienen de la creatividad de la concursante del famoso reality de Telecinco.

Nada más abrir la tienda online han sido varios los usuarios que han denunciado públicamente que estos modelos no han sido creados por Yoli, ya que se pueden encontrar en la web Aliexpress. Además de este hecho, muchos han querido recalcar el elevado precio al que están puestas en venta algunas prendas respecto a lo que cuestan en la ya citada plataforma. Y es que, en la mayoría de casos, se triplica el coste de lo que valen en la empresa asiática. Pero esto no para aquí, ya que varios tuiteros han demostrado a través de imágenes que no queda lugar a dudas sobre la procedencia de las prendas.

Ante este aluvión de críticas, la influencer ha confesado que ella no es la persona que ha diseñado las prendas. Palabras que no han servido de excusa para los indignados de las redes sociales, que consideran que la madrileña está intentado estafar a sus posibles clientes. Sin lugar a dudas, un episodio que podría dar al traste con el proyecto de la joven.