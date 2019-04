Yoli, pareja de Fortu, acusa a ‘GH Dúo’ de discriminación

Yoli, ex concursante de 'GH Dúo' y pareja de Fortu, ha cargado contra la producción del concurso al considerar que no cuentan con ella para nada

La casa de ‘GH Dúo’ vuelve a ser polémica… Pero lejos de Guadalix de la Sierra. El programa ha sido acusado de discriminación, nada más y nada menos que por una de sus actuales concursantes de la edición: Yoli. La pareja de Fortu, expulsada en la sexta posición, se ha quejado abiertamente a través de sus redes sociales por no haber recibido una llamada de la productora. A su juicio, no está recibiendo el mismo trato que otros ex concursantes. “¿Me gustaría saber por qué? ¿Acaso no he sido concursante al igual que ellos? ¿Por qué no me hayan llamado para ninguna gala? Empiezo a pensar que tampoco me llamaran a la final”, ha comentado Yoli, que no entiende que el resto de sus compañeros hayan regresado a la casa ayer, donde Candela, Antonio Tejado o Ylenia estuvieron visitando a sus amigos.

Me he enterado ke suben a la casa todos los concursantes de GHDUO menos yo😳.Me gustarìa saber el porke?Acaso no he sido concursante al igual ke ellos?Ke no me hayan llamado para ninguna gala? Empiezo a pensar ke tampoco me llamaran a la final. — Yoli GHDuo (@Yoli_GHDuo) 3 de abril de 2019

“Esto si es discriminación y marginación, un agravio comparativo y falta de respeto y consideración, no hacia mi, sino a la audiencia que me sigue, yo también soy un ser humano y tengo sentimientos”, ha añadido la concursante. De momento, no se conoce la respuesta de ‘GH Dúo’. La audiencia, por su parte, se divide entre apoyar a Yoli y argumentar que su tibieza durante el concurso ratifica la decisión del programa. | [Leer más: La prueba de que el novio de Tamara ya ha desbancado a Isabel Preysler]