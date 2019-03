Ylenia explica su traición a Alejandro Albalá en ‘GH Dúo’

View this post on Instagram

Ylenia actualiza su blog para contarnos cómo ha vivido la nominación de Kiko, el por qué de su nominación a Alejandro y las sensaciones que vive dentro de la Casa tras la marcha de Fede ¿Qué os parece? ✍ Escrito por @ylenia_santana_ ✍ “¡Hola mi gente fiel! Otra vez estoy nominada… ¡Cómo no! Kiko me dice que le encantaría llegar a la final conmigo pero luego siempre me la clava. Me dio solo un punto… pero luego me mete en la nominación directa. No lo sabremos hasta el domingo, pero yo ya lo tengo muy claro. Os quiero agradecer de corazón todo lo que habéis hecho por mí hasta ahora. Siempre, en todo momento, incluso cuando no me veíais en ningún lado. Sois lo más fiel que tengo. Ayer tuve que nominar otra vez sin saber lo que iba a hacer hasta ese momento. Me tocó la última y no sabía que tendría dentro del huevito. Intenté contar y tal… Pero son tantos nervios en ese momento que no sabes ni qué hacer. Es como una presión que no te deja pensar bien. Sé que se puede ver extraña mi nominación a Alejandro, pero realmente yo aquí no le debo nada a nadie. Era o tres a él o tres a Juanmi. O eso pensé yo. Tomé esa decisión en el momento y punto. No hay más allá. Fue rápidamente y sin ser capaz de analizar las cosas bien. Somos tres fuertes nominados, que sea lo que la vida quiera. En fin… Lo siento mucho. Siento que volváis a encontraros en la tesitura de tener que salvarme. Me sabe fatal. Solo nos libramos si soy líder. Y parece que la suerte está muy del lado de otros, siempre. Que rabia jo… ¡¡¡¡Estoy rallada!!!!! Me meten a Fede dos días y se va enseguida, solo disfruto de una semana sin nominación, se queda Sofía y estamos peleadas… No sé… Es una sensación muy extraña. Sé que vais a estar a muerte conmigo como siempre lo habéis hecho, sé que lo tenemos complicado. Pero la vida es así y tenemos que ser positivos y confiar en nuestras posibilidades. Os adoro mucho y espero poder sacar energías para no estar venida abajo esta semana. Bien de hacer pasteles e intentar pensar solo en cosas buenas. Os quiero mucho y lo siento, de verdaaaaad. Gracias por todo, gracias infinitas!”