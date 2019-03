Ylenia se pronuncia sobre Antonio Tejado y su supuesto romance: “es intensito”

Ylenia, por fin, se ha pronunciado sobre su relación con Antonio Tejado tras su noche de pasión en 'GH Dúo'. ¿Confirmará Ylenia un romance?

Ylenia puede presumir de que su escena de pasión con Antonio Tejado en ‘GH Dúo’ fue uno de los grandes momentos del concurso. En ‘Sábado Deluxe’, Ylenia ha hablado por fin del supuesto romance que vive con el sobrino de María del Monte. En los últimos días, ambos ex concursantes han estado juntos de fiestas, en en los platós de Mediaset se desliza una posible relación entre ambos. ¿Qué dice Ylenia? que solo son “amigis“. “Antonio tiene un gran corazón, va de arrollador pero no… Es intensito, con las mujeres y en general“, ha declarado Ylenia. La joven pudo ver en el concurso como Antonio mantenía momentos íntimos con Candela y con María Jesús Ruiz.

Sobre el momento de pasión que vivieron Antono Tejado e Ylenia, la joven ha querido aclarar que sigue sin acordarse de mucho. “Los dos paramos, sabíamos que no íbamos a hacer nada con tanta cámara”, ha confirmado entre risas. Su gran amiga, Belén Esteban, ha querido zanjar cualquier teoria de que existiese algo más no mostrado en televisión: “si hay un tuku-tuku, ‘Gran Hermano’ abre con ello”.

Sus operaciones estéticas

Uno de los grandes momentos de Ylenia en 'GH Dúo' fue su monólogo criticando sus operaciones estéticas. "A ver si me arreglo este labio de morcilla que me he puesto", llegó a asegurar la concursante en la casa de Guadalix de la Sierra. Sobre eso ha reflexionado: "me veo el labio muy gordo, sobre todo en cámara, en persona estoy divina. Coge un volumen… Y a veces pienso en alto".