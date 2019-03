El padre de la de Benidorm reconoce no gustarle que su hija esté dentro de la casa de Guadalix de la S

Ylenia Padilla ha recibido una gran estocada en el que seguramente sea su momento más complicado dentro de la casa de Guadalix. Tras el revuelo que se ha formado a consecuencia de su ‘noche de pasión’ con Antonio Tejado, el padre de la concursante ha hablado por primera vez con los medios de comunicación. “¡Madre mía! ¿De verdad? Me estoy quedando helado”, exclamaba Juan Padilla a ‘Sálvame’ tras conocer el affaire de su hija con el sobrino de María del Monte. Este jueves la de Benidorm se expone a la expulsión de ‘GH DÚO’, nominación que comparte con María Jesús Ruiz y que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las más reñidas en lo que va de reality. “Por ella me gustaría que se lo siguiera gozando, pero por mi, egoistamente, quiero que salga”, ha dicho el padre de la joven.

“He sufrido muchísimo, me pongo muy nervioso con todo esto”, añade Juan Padilla, que ha desvelado las diferencias que existen en su casa desde que su hija se dedica a la televisión. “Durante 7 años hemos tenido una guerra tremenda. Si a ella le gusta estar en la televisión que siga, pero por desgracia mi hija no tienen unos padres que quieran ir a matarse a un plató”, explicaba el empresario. “Yo soy un hombre muy conocido en mi pueblo por ser un profesional. Lo demás es su historia, no la nuestra”, terminaba diciendo a ‘Sálvame’ el padre de la que fuera participante de ‘Gandía Shore’.

La última gala de ‘GH DÚO’ será definitiva. María Jesús Ruiz o Ylenia dirán adiós a Guadalix de la Sierra, dos pesos pesados del programa que han protagonizado algunas de las escenas más tensas del reality. Con el giro que en las últimas horas ha dado su historia con Antonio Tejado, la intérprete de ‘Pégate’ podría estar cada vez más cerca de la expulsión. Un hecho que de materializarse, será motivo de alegría para los suyos y un fracaso total para ella. | [LEER MÁS: Ylenia y Antonio Tejado desatan su pasión en el jacuzzi]