La imperdonable traición de Ylenia que podría dar al traste con su concurso

La concursante de 'GH DÚO' realiza unas nominaciones complicadas de entender.

Sorprendidos. Así se quedaron los seguidores de ‘GH DÚO’ al ver las nominaciones de Ylenia. La de Benidorm sacó a la palestra al que hasta hace unos pocos días era su gran amigo: Alejandro Albalá. Entre el exmarido de Chabelita Pantoja y la integrante de ‘Gandía Shore’ llegó a existir un cierto flirteo, conexión que parece haberse esfumado de la noche a la mañana con el regreso de Sofía Suescun a la casa de Guadalix. La de Benidorm dio tres puntos al eterno aspirante a piloto, dos a Juan Miguel y uno a María Jesús Ruiz. Decisión que no ha gustado nada a los seguidores del reality.

“Lo de Ylenia es de tranca. Nomina a Alejandro con tres puntos, ¿Hola? ¡Qué falsa y veleta!”, “la palabra amiga te queda demasiado grande” o “Ylenia diciendo siempre ‘mi amigo Alejandro’ y le nomina con tres puntos. Ha quedado mal y encima saldrá nominada”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en Twitter. Publicaciones que, en muchos casos, apuntan a que esta maniobra podría pasar factura a la intérprete de ‘Pégate’ de cara a su permanencia en el concurso.

Ylenia tirando su concurso por la borda. No se puede ser tan chunga ni tan macarra. #GHDÚOGala8 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) 28 de febrero de 2019

Ylenia perdiendo el concurso en 3, 2, 1…. #GHDÚO28F — Alba Moreno (@Alba_SmileDub) 28 de febrero de 2019

Por incomprensible que parezca, Ylenia ha explicado el motivo de su nominación. Una aclaración que no parece convencer demasiado a los espectadores de ‘GH DÚO’. Según la valenciana, nominó a Albalá porque pensaba que jamás saldría a la palestra. Además añade que confiaba en que, en caso de que saliera nominado, Kiko Rivera -inmune de la semana- iba a salvarlo. Estrategia que finalmente no se materializó.

Para terminar la noche, Raquel -que había sido expulsada- recriminó en directo a su pareja de concurso que no la había salvado de la nominación. “Me arrepiento de no haberte salvado. Lo siento”, decía Ylenia a la extremeña, a lo que esta respondió: “Los arrepentimientos ya no sirven”. Estas palabras fueron muy aplaudidas por el público, que en tan solo unas horas parecía haber cambiado su opinión respecto al concurso que está realizando la rubia. ● | [Leer más: La imagen en bikini de Sara Carbonero que reabre el debate sobre su delgadez]