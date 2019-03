Ylenia, expulsada tras su fallida noche de pasión con Antonio Tejado

La de Benidorm ha abandonado el concurso por más del 60% de los votos mientras María Jesús Ruiz ha “resucitado”. Esta semana se ha librado hasta de la nominación.

No ha podido ser. Ylenia era una de las firmes candidatas a ganar GH DÚO pero al final no ha podido contra su gran enemiga, María Jesús Ruiz. La de Andujar va camino de convertirse en la “Miriam Saavedra” de esta edición. Dada por “muerta” hace varias semanas, se ha ido salvando gracias al apoyo del público. Con la expulsión de la de Benidorm, Carolina Sobe ha visto mermado su apoyo dentro de la casa y por primera vez en lo que llevamos de concurso ha sido nominada.

Antonio, a Ylenia: “¿Tú quieres que sea yo o el concursante?” #GHDÚOGala10 pic.twitter.com/FqUxBigNf3 — Gran Hermano (@ghoficial) March 7, 2019

Aunque la noche prometía y mucho, gracias al tonteo entre la expulsada y Antonio Tejado, lo cierto es que al final ha quedado en nada. Unos cuantos besos, roces y arrumacos y poco más. No llegó a consumarse nada y eso que tanto Ylenia como el sobrino de María del Monte pusieron toda la carne en el asador. La “ambición rubia” del Levante perdió la batalla ante María Jesús por más de un 60%. Ambas se quedaron muy sorprendidas.

Ylenia pierde el duelo contra María Jesús y se convierte en la expulsada de GH DÚO ¡Así ha sido el momento! ¿Qué te ha parecido? #GHDÚOGala10 pic.twitter.com/PHXn8bHP13 — Gran Hermano (@ghoficial) March 7, 2019

La ex miss España lleva semanas en el punto de mira, sintiéndose relegada y marginada dentro de la casa. No se esperaba la salvación, del mismo modo que Ylenia no se esperaba la expulsión. De hecho, la concursante demostró su fuerte carácter e incluso su mal perder al enterarse de la noticia. Al ser preguntada por Jorge Javier si intuía el porqué de su expulsión, contestó: “No lo se, ni me importa”. Ylenia en estado puro.

Una vez en el plató, Ylenia tuvo que hacer frente a algunas criticas tras su paso por la casa. Aunque fue muy aplaudida, incluso por el presentador, quien dijo que: “debes estar orgullosa porque has sido una gran concursante”. La expulsada, no obstante, se mostró muy nerviosa y algo perdida, renegando, eso si, de sus dos supuestos “affairs” fallidos dentro de la casa: Alejandro y Antonio.

“Muerte y resurrección” de María Jesús Ruiz

Así se ha quedado María Jesús al saber que NO está nominada #GHDÚOGala10 pic.twitter.com/ipv2drEFNq — Gran Hermano (@ghoficial) March 8, 2019

La gran sorprendida y beneficiada fue la ex de Dani DJ. María Jesús se veía ya en la calle y volvió a agradecer el apoyo y el cariño del público. Lleva ya varias semanas en la diana, siendo el blanco de intrigas, enfrentamientos y múltiples nominaciones. Este jueves se ha librado del disparadero. Aunque ha recibido puntos de sus compañeros, estos no han sido suficientes para nominarla.

Jorge comunica a la casa quiénes son los nominados de esta semana #GHDÚOGala10 pic.twitter.com/T3SaM0XJgF — Gran Hermano (@ghoficial) March 8, 2019

Quien si está nominada es su compañera de equipo, Carolina Sobe. Sin Ylenia en la casa, la tertuliana ha visto mermado su apoyo. Sofía Suescun hizo uso de su inmunidad y le otorgó 6 puntos de golpe, lo que la puso en el disparadero. También Kiko e Irene le dieron una puntuación alta tras ver un vídeo en que Ylenia y Carolina ponían verde a la nuera de Isabel Pantoja, tras su posicionamiento a favor de María Jesús. Los otros nominados de la semana son: Antonio Tejado y Juan Miguel.