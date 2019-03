Ylenia y Antonio Tejado, ‘pillados’ cuando llegaban juntos a Sevilla

La relación de Antonio Tejado e Ylenia Padilla parece ser mucho más que un simple momento de ‘atracción fatal’ en la casa de GH DÚO, por mucho que los protagonistas jueguen al despiste respecto a la naturaleza de su amistad. Así, el pasado 23 de marzo en su intervención en ‘Sábado Deluxe, Antonio Tejado mantuvo que Ylenia y él solo son ‘amiguis’, como afirma la de Benidorm, a pesar de que unos días antes declaró en la revista Lecturas lo siguiente: “Tenemos un rollazo, ha surgido una amistad muy especial. Hasta el día en que nos acercamos en una fiesta no sabía que me importaba tanto. Me gusta todo de ella y la voy a cuidar”.

Ahora, Ylenia y Antonio Tejado han sido ‘pillados’ cuando llegaban juntos a la estación del AVE de Sevilla para disfrutar de su amistad en la capital hispalense. Aunque han tratado de mantener las distancias, la pareja de ‘amiguis’ cada vez pasa más tiempo junta, lo que fundamenta por momentos la teoría de se están conociendo más íntimamente. Pase lo que pase, lo cierto es que podrán comprobar en compañía que Sevilla tiene un color especial.