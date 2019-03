Ylenia y Antonio Tejado muestran su pasión en una delatadora imagen

Antonio Tejado e Ylenia, pillados. Una delatadora imagen de los ex concursantes de 'GH Dúo' prueba el noviazgo entre ambos. No te pierdas el bombazo.

Tiki-tiki… ¿Miau miau? las imágenes no dejan lugar a la duda. El noviazgo del sobrino de María del Monte e Ylenia es cada día más palpable. Tanto que su amor no tiene freno, así les han cazado pidiendo sus habitaciones en un hotel. Ha sido el programa ‘Sálvame’ el encargado de emitir unas fotografías que no dejan lugar a dudas. Antonio Tejado, apoyado sobre Ylenia, no quita su mano de la espalda baja, muy baja, de su amiga. Si la pasión se desató entre ambos en la última noche de Ylenia en ‘GH Dúo’, ahora su tira y afloja con la prensa para negar su romance parece acabado.

“Es muy especial, la voy a cuidar, somos amiguis…”, este tipo de comentarios son los que, tanto Ylenia como Antonio Tejado, han declarado a la hora de hablar de su noviazgo. De momento, Tejado sí ha confirmado estar ilusionado por el “rollazo” que tienen. El sobrino de María del Monte prepara, según ha confirmado, una serie de demandas debido a los comentarios que se realizaron sobre él cuando estaba en la casa de Guadalix de la Sierra. “Me voy a defender”, fueron sus palabras. ¿El objetivo? Amor Romeira y Candela Acevedo, su ex pareja y enemiga número 1 en las últimas semanas. |[LEER MÁS: Crónica de una marcha anunciada… El desencuentro de Jorge Javier Vázquez con Raúl Prieto que acabó con su salida de ‘Sálvame’ ]