Ylenia y Antonio Tejado le declaran la guerra a María Jesús Ruiz

La de Benidorm y el sevillano han hecho piña contra la ex miss que se encuentra cada vez más sola dentro de la casa. La guerra ha estallado definitivamente entre la ex pareja. Donde hubo fuego solo queda odio y rencor.

No está siendo un concurso fácil para María Jesús Ruiz. La ex miss España lleva ya casi dos meses encerrada y poco a poco se le van acumulando los frentes. A su enemistad con Antonio Tejado se le ja juntado ahora la de Ylenia. La de Andujar y la de Benidorm se han enzarzado en una intensa discusión en la que Tejado ha tenido mucho que decir. Falsa, hipócrita y cínica han sido algunos de los calificativos que ha tenido que oír la modelo. La guerra ha estallado definitivamente.

Todo empezó por los tuits del domingo. Es un clásico que en el Debate, los concursantes lean algunos tuits que les formula la audiencia. A Ylenia le preguntaron por una supuesta victimización de María Jesús y la respuesta no se hizo esperar: “Yo sí creo que buscas hacerte la víctima. Esta semana lo has hecho buscando el conflicto conmigo, al despertarme de la siesta, y con Antonio, al cambiar la percha con su nombre de sitio”.

María Jesús se defendió como pudo. Para empezar, dijo que nada había hecho para molestar o despertar a Ylenia. Lo mismo en relación al ex de Chayo Mohedano: “Esa percha lleva sin ser usada varias semanas”. Sin embargo, sus argumentos no convencieron a ninguno de los dos. Ylenia siguió atacando a la ex miss: “Eres muy falsa, mucho. La persona más falsa con la que me he cruzado en esta vida. No sé para qué tienes que mover la percha de Antonio si no es para provocar. Haber cambiado la de Raquel que ya se ha ido, pero claro, buscabas movida para quedar tú de víctima. ¡Falsa!”.

La respuesta de Antonio Tejado tampoco se hizo esperar: “Eres un fraude, y toda España se va a dar cuenta de eso. Habrán puesto el vídeo de hoy, justo cuando me he cambiado de armario. Pero ahora vete al confesionario y ponte a llorar y habla de tu hija para dar pena. Estas declaraciones, aludiendo a la hija de María Jesús fueron la puntilla para que todo estallara: “Ni se te ocurra pronunciar nunca su nombre. Mis hijas son intocables. ¡Te enteras!”. Los gritos fueron ensordecedores entre los tres hasta el punto que el “Super” tuvo que calmar las aguas. Pero la calma ya no volvió. Los tres se han declarado la guerra y ya no hay quien la pare.

Kiko Rivera habla del “ícono” Isabel Pantoja

Kiko sigue acaparando titulares. Este domingo casi todos los concursantes recibieron mensajes de apoyo por parte de sus familiares. A Kiko le tocó a través de un tuit de Cayetano Rivera, o lo que es lo mismo parafraseando al Dj, “Mi hermano, el guapo”. A Kiko le hizo mucha ilusión el mensaje de apoyo por parte de Cayetano. Momentos antes, otro miembro de su familia había acaparado todos los titulares. Como no podría ser de otra forma, la gran protagonista fue Isabel Pantoja.

La tonadillera es un auténtico ídolo de masas en América Latina y su hijo quiso compartir algunas de sus experiencias que ilustraban ese hecho. Bastó con recordar el ya célebre encuentro entre su madre y la estrella latina del momento, Maluma. Fue en Chile, cuando los dos cantantes se conocieron y según las palabras de Rivera, Maluma acudió al camerino de su madre tras la actuación y después de unas cuantas palabras de cortesía, el artista llegó a confesar: “No me mires así Isabel, que me intimidas muchísimo”. En el mismo sentido se pronunció no hace mucho otro cantante, Daddy Yankee, al revelar que le gustaría hacer una colaboración con Isabel Pantoja.