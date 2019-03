Ylenia y Antonio Tejado, cómplices y cercanos en la última gala de GH DÚO

Antes de entrar en la casa de ‘GH DÚO’, Antonio Tejado y Ylenia ya se conocían y se llevaban bien. Sin embargo, convivir juntos durante varias semanas hizo que pudieran conocerse aún más, dando paso a una relación que a día de hoy despierta muchas intrigas. Si bien por el momento ninguno de los dos ha dado el paso de confesar si han llegado a ser algo más, lo cierto es que las chispas saltan cuando están juntos.

Prueba de ello ha sido la gala de este jueves de ‘GH DÚO’ en la que Ylenia y Antonio, que se sentaron juntos y muy pegados, derrocharon complicidad. Risas, confesiones y miradas llenas de intención que consiguieron pasar desapercibidas gracias a Carolina Sobe, protagonista de la noche tras ser expulsada.

Pero no solo se les ha visto disfrutar de la compañía del otro en los platós. Desde que son ‘libres’, el sobrino de María del Monte y la de Benidorm aprovechan todo el tiempo para estar juntos. Mientras que Ylenia prefiere no hablar sobre lo que hay entre ellos, Antonio ha tenido más facilidad estos días para dar a entender que está muy ilusionado con lo que tienen.

“Me gusta todo de Ylenia y la voy a cuidar. A mi madre le encanta y es raro, porque nunca le gusta nadie. Dice que somos iguales”, confesó hace unos días en una entrevista a ‘Lecturas’.

Unas bonitas declaraciones que, sin embargo, no han hecho que Ylenia se lance y es que parece que todavía se acuerda del momento en el que descubrió, poco después de ser expulsada de ‘GH DÚO’, que su tonteo con Tejado dentro de la casa había sido mucho más serio de lo que era consciente. “Tengo lagunas, he visto unas cosas de las que no me acordaba, ¡unos piquis! ¡Qué vergüenza Jorge!“, le decía al presentador.