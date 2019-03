El cantante reconoce haber realizado excesos a consecuencia del impacto que resultó para él ver en prisión a su padre.

Para Willy Bárcenas los últimos años han sido un frenesí de emociones encontradas. El vocalista de Taburete ha visto cómo su grupo iba ganando cada vez más adeptos mientras que su padre era llevado a prisión en medio de una gran escándalo que siguió todo el país. El hijo del extesorero del PP, Luis Bárcenas, concedió una entrevista en el programa ‘Chester’ donde desveló algunos de los secretos que ha guardado durante años. Y es que no ha sido nada fácil para este joven abrirse camino en la industria musical mientras el nombre de su progenitor abría un día sí y otro también todos los telediarios y periódicos de ámbito nacional. Vivencias que describe así: “yo tenía una vida normal hasta los 21 años. Con una vida acomodada, eso sí es verdad, estudié en un buen colegio e hice un buen grupo de amigos. De repente, a los 21 años todo explota en mi casa y trunca mi normalidad”.

Willy Bárcenas no dio, en un primer momento, mucha importancia al hecho de que su padre estuviera en boca de todos. Pensamiento que cambió cuando comprobó la gran envergadura que el caso estaba tomando. “La primera vez que le vi en el periódico hasta me hizo ilusión, así de tonto era. Pensé que quedaría en nada y él me dijo que no iría a ningún lado, que eran difamaciones. Pero más tarde, cuando estaba en Nueva York, vi lo de los papeles de Bárcenas y supe que eran verdaderos porque reconocí la letra. En ese momento me volví a Madrid”, dice el cantante, que no tiene reparos a la hora de comentar su parecer en torno a lo sucedido con su padre. “En el PP le dejaron solo. Le llamaban corrupto y yo me preguntaba que, si sabían que era un corrupto, por qué no le habían denunciado antes. Yo en ese momento le dije a mi padre que reconociese que todo era verdad y que cayesen todos”, dijo el joven en el programa de entrevistas de Cuatro.

Willy Bárcenas considera que los compañeros de partido de su padre no fueron justos con él. Pensamiento que reflejan sus palabras: "todavía quedan muchas cosas por salir y espero que salga todo y que caigan todos. Han jugado con nosotros, hemos sido una pelota en manos del PP y también de la oposición". En su opinión, la situación actual de su padre no es la que merece. Algo que tiene más que claro. "Mi padre no ha tenido un juicio justo. Se trató de una sentencia muy política y que estaba condicionada", alega el artista, que quiere dejar claro que su profesión debe estar por encima de cualquier escándalo protagonizado por su progenitor. "Cuando mi padre haya pasado de moda, Taburete seguirá ahí", termina diciendo Willy Bárcenas en su entrevista más sincera.