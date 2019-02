EXCLUSIVA: La bronca de Paulina Rubio en ‘La Voz’ que aún no ha visto la luz

Los coachs de la voz no aceptan de buen agrado el veredicto de Paulina Rubio en 'La Voz'.

Hace algunas semanas Look desveló las exigencias que Paulina Rubio había impuesto en ‘La Voz’, así como los retrasos de rodaje que se producían a consecuencia de estas. Contratiempos que han puesto, en más de una ocasión, al límite al equipo del famoso talent show. Sin embargo no ha sido lo único que ha sucedido en torno a la reconocida estrella latina. A pesar de que en las redes sociales los coachs aparentan que todo es cordialidad y sonrisas, parece que la mexicana no termina de encajar con sus compañeros. Realidad que se reflejó cuando a finales de enero el plató del programa de Antena 3 vivió una de las broncas más descomunales que se recuerdan en este espacio, tal y como ha podido saber este digital en exclusiva. Y así lo demuestra la reacción que tuvo Paulina, pues incluso se llegó a plantear abandonar el concurso para siempre. Ahora este medio revela todos los detalles de esta gran discusión que todavía no ha visto la luz y que, por el momento, se está estudiando si se mantendrá ‘oculta’.

Batalla final de ‘La Voz’ España. Paulina Rubio, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi están acompañados de sus asesores -Antonio José, Karol G, Miriam y David Bustamante respectivamente- enfrentan a los candidatos de sus equipos para conseguir a los 16 concursantes que participarán en los directos. Uno de los máximos favoritos de la edición pertenece al equipo de la ‘chica dorada’, hecho que reconocen sus compañeros sin ningún pudor. Tras el enfrentamiento musical del susodicho con otro de los concursantes que forman el grupo elegido por Paulina, la chica dorada delibera de manera independiente -sin atender a los consejos de su asesor Antonio José– y decide expulsarle. Pero este participante no era cualquiera, sino el que muchos apuntaban en las quinielas como el futuro ganador. Una decisión que dejó boquiabiertos a los presentes, ya que nadie lo esperaba ni remotamente.

Las caras en el plató reflejaron entonces la total disconformidad ante la decisión de la cantante, hasta el punto de que el resto de los coachs, en especial Antonio Orozco, reprendió a su compañera tras su veredicto. Paulina Rubio, que defendía su postura contra viento y marea, se sintió de alguna manera atacada y optó por desprenderse del micro y salir del plató. Durante unos instantes se escuchó un tremendo silencio en el plató. La mexicana reivindicó su potestad a la hora tomar decisiones, alegando que tenía capacidad suficiente para realizar bien la tarea que se le había encomendado.

Y aunque todos sus compañeros quedaron afectados, quien rompió a llorar fue Antonio José. El malagueño no entendió la situación que se había originado, pero Paulina no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer. "Si no recibía alguna disculpa por parte de sus compañeros ella no quería volver", asegura un testigo presencial a este digital. Tras más de una hora y tras varios tiras y aflojas, la artista finalmente regresó a su silla para continuar lo que había empezado. Un momento de extrema tensión que intentaron solapar con la grabación de una secuencia en la que todos se echaban el brazo por encima del hombro mientras el 'expulsado de la discordia' cantaba por última vez. Sin duda alguna, este momento quedará grabado en la retina de todos los presentes en el plató de 'La Voz'.