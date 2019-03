View this post on Instagram

Iba a poner “rincones” pero lo quería poner en inglés… entonces he pensando rincón en inglés es “corner” pero eso es más esquina… pero claro no sé si “corner” es la forma correcta de poner rincón como un lugar bonito. No sé si me he explicado bien pero… ¿Cómo se diría? – @kenayhome