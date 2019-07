Violeta Mangriñan: este es su preocupante peso tras su paso por la isla

Violeta Mangriñan jamás imaginó un final similar al que ha vivido tras 54 días en la isla de ‘Supervivientes’. De hecho, su paso por Cayos Cochinos ha tenido consecuencias en su concurso, pues ha roto con el que era su pareja, Julen, y, además, ha conocido a Fabio, con el que parece que por el momento todo marcha viento en popa. Pero estos no son los únicos cambios en su vida y es que esta joven valenciana ha vuelto a España con un cambio radical después de su abandono forzado. Su complicado estado de salud se ha sumado a una pérdida de peso sobre la que ella misma se ha pronunciado en su último vídeo de su canal MTMAD ‘Ultravioleta’: «estoy en el auténtico chasis». Pero, ¿cuánto ha perdido?

«Obviamente quiero adelgazar unos kilos, pero no quiero ese efecto rebote que le da a la gente. Igual pierden 10 kilos y luego a la semana engorda 15. Quiero recuperar mis 50 kilos y mantenerme. Me voy a poner con un entrenador personal y un nutricionista porque además tengo que estar con una dieta estricta y banda de por vida. Me alimento a base de pechuga de pollo con verduras asadas y tortilla de clara con pavo y atún. Esa es mi vida para siempre», ha comenzado diciendo la polémica joven. «Me estoy aguantando para cuando venga Fabio con estos 47,5 kilos para cuando él esté aquí ponerme las botas», ha añadido.

Un cambio muy llamativo sobre el que se han pronunciado sus seguidores en redes sociales y que incluso ha alarmado a los espectadores del concurso. Sin embargo, ella parece querer recuperarse pronto después de tantos días viviendo al límite y, por el momento, ha querido centrar su puesta a punto en retoques estéticos. Depilación y corte de pelo son algunos de los pasos de belleza que ella ha querido dar, no obstante, lo más duro es su vuelta a la civilización: «allí es todo silencioso. Ver los edificios…allí solo hay una barca. Ahora sé como se sienten algunos, a veces echo de menos el cayo. Aunque yo soy de asfalto».