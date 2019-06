La concursante sigue en observación por parte del equipo medico aunque espera y desea que pronto reciba el permiso para volver al concurso. Mientras tanto, en la isla, Dakota ha atacado con virulencia a Fabio a causa del supuesto favoritismo a Violeta.

Violeta se encuentra mejor. La concursante sigue en observación por parte del equipo medico de ‘Supervivientes’ desde que el pasado jueves se encontrara bastante mal durante la gala. Su frágil salud hizo saltar todas las alarmas y los rumores sobre la gravedad o no de su estado han sido motivo de debate en ambos lados del charco.

Este domingo, durante la emisión de ‘Conexión Honduras’, ha sido la propria valenciana la que ha despejado todas las dudas: «Antes que nada, quiero tranquilizar a mi familia y a la gente que me quiere. El médico, la organización y los miembros de este equipo me han tratado súper bien y estoy esperando resultados para saber si puedo continuar o no. Yo quiero. Yo salté a esos Cayos en un helicóptero y quiero volver de la misma manera». Unas palabras que resuenan optimismo y que, según parece, podrían hacerse realidad muy pronto.

Dakota y Fabio se enfrentan en la isla por Violeta ¿Qué opinas tú? 🤔https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras8 pic.twitter.com/ZoLqYAzXvx — Supervivientes (@Supervivientes) June 16, 2019

El presentador, Jordi González, interrumpió la emisión para hablar expresamente con la ex participante de ‘Mujeres y Hombres y viceversa’ y aprovechó la ocasión para informarle que está nominada esta semana: «Bueno, como ya me he hecho la idea de que siempre esté nominada, ya me da igual», comentó Violeta.

A falta de Violeta, Dakota ataca a Fabio

Dakota sigue teniendo a Violeta cruzada. La polémica concursante continua arremetiendo contra su compañera y ni la enfermedad le ha llevado a darle una tregua. Nada más llegar al nuevo campamento, Dakota se ha enzarzado con Fabio a causa de la novia de este. La superviviente sigue obsesionada con que hay un trato de favor en beneficio de su gran rival algo que el argentino negó: «Eres un embustero. Fue Violeta quien dijo que Isabel y Azúcar Moreno comieron pollo asado cuando se fueron. Y si lo dijo es porque lo sabía». La dirección del programa, en boca del presentador, se ha visto obligada a volver a dar explicaciones: “Ningún concursante come más que otro”. Aun así, Dakota hizo caso omiso y llamó “Violeto embustero” al concursante.