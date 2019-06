Violeta forzada a abandonar definitivamente ‘Supervivientes’

Carlos Sobera inició la emisión de 'Tierra de Nadie' soltando la noticia de que Violeta tendrá que volver a España para “ser tratada convenientemente”.

Malas noticias para Violeta. La concursante, evacuada el pasado jueves por problemas de salud, tendrá que volver a España. La joven se ha visto forzada a abandonar definitivamente el concurso culpa de su vesícula. Nada más empezar ‘Tierra de Nadie’, Carlos Sobera dio la noticia. En el plató, la madre de la valenciana, Elvira, se mostró algo nerviosa ante las últimas novedades. El presentador, aunque no adelantó mucho más, fue tajante: “Violeta va a tener que abandonar el programa y regresar cuanto antes a España para ser tratada convenientemente”.

Violeta se vino abajo. Así que el presentador le comunicó la decisión de los médicos, la concursante se derrumbó y empezó a llorar desconsoladamente: “No puede ser. No queda nada para acabar el concurso. Me quiero quedar”. La joven no quería abandonar bajo ningún concepto. Elvira, su madre, intervino por teléfono para tranquilizarla: “Violeta, cariño, la salud es más importante que el reality”. Al final, Carlos Sobera tomó la palabra para darle ánimos: “Violeta, si mejoras y los médicos lo ven conveniente, volverás. Y si no, el año que viene tienes tu plaza asegurada”.

Sin embargo, quedaba un fleco pendiente: Fabio. El argentino ha sido el mayor apoyo de Violeta durante todo el concurso y la principal razón que la ha empujado a querer permanecer, pese a todo, en ‘Supervivientes’. A modo de regalo, la valenciana pudo despedirse de su pareja. Nada más verle, Violeta se volvió a romper. Sin parar de llorar, se lanzó a los brazos de su amado con fuerza e intensidad. Al comunicarle que tiene que abandonar, obtuvo por parte del argentino todo el ánimo y apoyo: “Nadie más que tu se merece estar aquí. Volverás esta edición o la siguiente”.

Fabio pierde a su principal apoyo

Fabio es, sin duda, el otro gran damnificado. El argentino ha perdido a su chica y por lo tanto su principal apoyo en la isla. Juntos iniciaron una tormentosa relación no exenta de polémica, ya que la ex concursante de ‘Mujeres y Hombres y viceversa’ tenía a una pareja defendiendo-le en los platós. Julen, a quién conoció el famoso concurso de Mediaset, vivió la humillación en directo de ser cambiado por Fabio. Ahora, la aventura de Violeta ha llegado a su fin y una vez esté en condiciones tendrá que dar la cara por su concurso y por todos los fantasmas de su pasado que no parecen estar dispuestos a darle una tregua.

.@violetamngr03 se despide de Dakota y deja atrás sus diferencias antes de marcharse de la isla https://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie8 pic.twitter.com/FWqfIgh802 — Supervivientes (@Supervivientes) June 18, 2019

Antes de regresar a España definitivamente, Violeta pudo despedirse de sus compañeros. La mejor parada fue Isabel Pantoja. En palabras de la joven, Isabel es “una buena mujer. Cuida a Fabio como me cuidaste a mi”. Los demás no han salido muy bien parados. Por sorpresa, Dakota no fue de las más atacadas. Violeta quiso, antes de irse, enterrar el hacha de guerra: “Quiero decirle a Dakota, que apesar de las diferencias, no somos tan distintas. Aunque ella sea una barriobajera y yo una loca, las dos somos luchadoras”. Menos agradable fue su despedida de Albert. La valenciana volvió a atacar al deportista por haber dicho que ella le pretendía.