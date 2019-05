Las vidas opuestas de las hermanas María y Lucía Villalón

La diseñadora María Villalón da hoy el 'sí, quiero' y ahí estará su hermana, Lucía Villalón. No te pierdas las vidas opuestas de las hermanas de moda

María Villalón y Jaime O’Donnell dan hoy el ‘sí, quiero’ que les convertirá en marido y mujer. La diseñadora de interiores de moda entre los famosos acude a su Santander natal para afrontar la nueva etapa de su vida. Junto a ella estará su hermana y amiga del alma, Lucía Villalón. La periodista, que actualmente es uno de los rostros más conocidos de Univision en Miami, saltó a las páginas del mundo del corazón tras su romance con el futbolista mexicano, Javier Hernández ‘Chicharito’. Las joven se ha mostrado radiante con la feliz noticia de su hermana: “estoy feliz porque te casas con una persona a la que quiero muchísimo y que te trata como una reina”, ha comentado en declaraciones para la revista ‘Hola’.

De belleza similar, mismos rasgos en su rostro, las dos hermanas guardan gran relación, aunque viven vidas muy distintas. Lucía Villalón hizo las maletas camino los Estados Unidos, donde es una de las voces latinas del momento: “estoy muy contenta con el trabajo y aprendiendo muchísimo en Miami, aunque claro que echo mucho de menos a mi familia y a mis amigos, y me gustaría volver a trabajar en España en un futuro”. Por su parte, María triunfa con su empresa de Interiorismo, fundada hace apenas dos años, para convertirse en la diseñadora de interiores del momento.

“Cuando le dije a Lucía que me casaba, se puso a llorar, ella ha pasado un momento complicado”, ha aclarado la hermana pequeña de 28 años a la citada revista. Su aspecto físico también jugó a favor de su especial conexión, especialmente a corta edad. “De pequeñas nos parecíamos muchísimo, nos decían que si eramos gemelas o mellizas. Pero ahora menos porque María tiene el pelo más claro, los ojos azules y me saca una cabeza“, ha explicado Lucía Villalón.

Actualmente, la periodista confiesa no tener pareja actualmente: "no tengo novio porque no estoy en eso ahora, pero quizá sí que me he vuelto más exigente a la hora de tener una relación seria". Hoy verá como su hermana pequeña, a la que saca dos años, da el 'sí, quiero', y no sabemos cuál de las dos está más emocionada.