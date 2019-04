Víctor Sandoval como nunca lo habíamos visto: desvela su pasado cofrade

El colaborador quiere, tras una fuerte crisis personal, volver a retomar su vida.

Víctor Sandoval como nunca antes lo habíamos visto. El presentador ha publicado en su perfil de Instagram una imagen que ha sorprendido a muchos. Acostumbrados a verle envuelto en su histrionismo habitual, el madrileño ha querido mostrar su faceta más desconocida: la de cofrade. “Otro año que no puedo disfrutar de la procesión del Cristo de Medinaceli. Gracias Isabel Rábago por las fotos de hoy, me han traído a la memoria parte de mi pasado que he de recuperar… ¡Viva el Cristo de Medinacelli!”, escribía en una de sus últimas publicaciones donde se podía ver a un joven Víctor Sandoval luciendo un hábito de nazareno de la ya citada cofradía.

Desde que este lunes se alzase con el premio final de la primera edición de ‘Sálvame Okupa’, el colaborador parece estar más dispuesto que nunca a recuperar parte de la alegría con la que se dio a conocer. Él, que fue uno de los presentadores pioneros en programas del corazón en España, quiere volver a brillar tal y como lo hizo a comienzos de los años 2000. Una actitud mucho más positiva que la que ha mostrado en los últimos tiempos, ya que a consecuencia de su fracaso sentimental con Nacho Polo y su ruina económica, el carácter del madrileño ha acabado resintiéndose. Por el momento, Víctor Sandoval vive en la localidad barcelonesa de Sitges. Lugar en que se refugió tras la debacle económica y personal que ha vivido.

Después de conseguir el beneplácito del público en el breve reality que encerró a algunos de los colaboradores de 'Sálvame' en la casa de Guadalix de la Sierra, parece que el presentador está dispuesto a retomar su vida. Proceso en el que está acompañado por Belén Esteban, una de sus más fieles amigas.