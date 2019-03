Vicky Martín Berrocal celebra su cumpleaños con declaración de amor incluida

View this post on Instagram

El puente de los Suspiros- VENECIA Pues sí señoras y señores, desde aquí despido un año lleno de sorpresas, de ilusión y de vida! Un año de cambios, de reafirmación y de estabilidad. Un año donde quizás estuve menos presente pero más segura, menos accesible pero más humana y un año donde el amor fue un compañero inesperado. Tú J.V.S eres mi mayor regalo… mis suspiros tienen tu nombre. Aqui me tienes 46, te estoy esperando, pero dejame como estoy…