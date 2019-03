Verdeliss da la mejor noticia sobre su hija tras el parto prematuro

View this post on Instagram

Y llegó la despedida, 41 días después💙Esta foto la hice el primer día que bajé a la UCIN, recién parida. Miren estaba en la incubadora, un cuerpecito de poco más de kilo y medio, oculta por la máscara CPAP, vía central, nutrición parenteral y rodeada de cables y máquinas que no dejaban de pitar. Lloré al vernos confirmar el peor de los presagios que comenzaría doce días antes con la rotura de bolsa: nuestra pequeña nacía prematura y nos esperaba un camino largo y doloroso. No negaré que ha sido difícil: mucha desazón y miedos…la familia dividida, para eso estábamos mentalizados. Pero quién nos iba a decir que acabaríamos sintiendo nostalgia al alta. Aprendimos a sentir el hospital nuestra casa, a las enfermeras y neonatólogos familia. Gracias de corazón a @quironsalud San José por significar vida para nuestra hija, por no hacernos dudar un solo segundo de las mejores manos en que depositamos su salud, por ser incluso lagrimas y alegrías de unos padres desbordados…por enseñarnos que esto ha sido una cura para nuestro bebé y para nosotros en los momentos frágiles. Admirable vuestra entrega y dedicación, ya nuestra Miren vuela libre, como este pajarito de la entrada…que nunca pensé me evocase tal sentimiento. GRACIAS #Verdeliss #BebéPrematuro