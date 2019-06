Las últimas palabras de Belén Esteban como soltera

Belén Esteban ha atendido a los medios de comunicación en las horas previas a su boda, que se celebra hoy por la tarde

Faltan poquitas horas para la boda del año en el universo ‘Sálvame’. Belén Esteban dará el ‘sí, quiero’ junto a Miguel Marcos, el hombre de su vida. La colaboradora estrella de Telecinco ultima todos los detalles de la celebración que se realizará en ‘La Vega de Henares’, la lujosa finca donde pasará por el altar. A la salida de su casa, Belén Esteban ha dado sus últimas declaraciones como soltera. Muy emocionada, y nerviosa por todos los preparativos, Belén no podía quitarse la sonrisa de su cara. «Emocionada, estoy que… Muy contenta. He dormido y descansado pero me he levantado prontito», ha declarado para los micrófonos de ‘Socialité’.

«Mi madre se acuerda de mi padre mucho», ha hablado sobre cómo está viviendo su familia el feliz momento. ¿El plan? comida ligera y a prepararse para la tarde. «Estos días echas de menos a los que no están, desde donde esté estará en primera fila», finalizaba Belén Esteban.

En los últimos días la propia Belén Esteban confirmaba que habrá un reportaje con una conocida revista de la prensa rosa. Lo cual ha provocado diversas críticas que la colaboradora no quiere oír hasta después de la boda. A su lado ha estado su hija, que ha querido apoyar a Belén en todo momento durante el que será el día más feliz de su vida.

Para cumplir las tradiciones, Belén y Miguel han dormido separados. La colaboradora ha dormido junto a su familia, su madre e hija, y lo mismo para el conductor de ambulancias.