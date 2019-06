El ex de Paulina Rubio vive momentos de incertidumbre y angustia. Colate entró por teléfono en 'Conexión Honduras' para tranquilizar a sus familiares.

Incertidumbre. Así se podría definir el estado de ánimo de Colate en ‘Supervivientes’. Tras su lesión el pasado jueves durante la prueba de liderazgo, el ex de Paulina Rubio fue atendido de urgencia por el equipo médico del programa que con rapidez le llevaron en helicóptero hasta el hospital más cercano. Después de varios días de especulaciones, por fin hay un parte médico oficial para despejar dudas sobre como evoluciona el concursante.

Colate tiene fractura no complicada de clavícula y su permanencia en el concurso se estudiará según avance su recuperación https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras9 pic.twitter.com/ugKVOYOkoA — Supervivientes (@Supervivientes) June 23, 2019

Sí bien es cierto que el pronóstico es algo mejor de lo esperado, no es, sin embargo, todo lo esclarecedor que se podría esperar. Colate sufre una “fractura no complicada” en su costilla izquierda y sigue en observación. Su vuelta al reality sigue pendiente de un hilo. Según el parte de los doctores, todo dependerá de como evolucione en las próximas horas. El participante, por su lado, está deseando volver: “Quiero ante todo tranquilizar a los míos, a mi familia y a mis amigos. Me encuentro bien, recuperándome y esperando a que me digan que vuelvo, porque ese es mi deseo”. Colate hizo gala de un gran optimismo pero los médicos tienen la última palabra.

El equipo, unido ante la desgracia

Tras el accidente de Colate, todo el equipo se unió, entre lágrimas, bajo un abrazo https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras9 pic.twitter.com/xWsOea9aZs — Supervivientes (@Supervivientes) June 23, 2019

Este domingo se pudo ver en el programa las imágenes posteriores a la lesión del concursante y su efecto en el resto del equipo. No hay duda que el pequeño accidente hizo mella en todo el grupo. Los más afectados, Albert, Fabio e Isabel Pantoja. Los tres lloraron de impotencia y nervios por toda la tensión acumulada entre la lesión de Colate y la anterior disputa con Dakota. El equipo hizo piña a partir de ese momento y se prometió no volver a insultarse.