Rami Malek, Olivia Colman, Alfonso Cuarón... los nombres propios de una gala en la que los galardones han estado muy repartidos.

Una noche llena de sorpresas. Así ha sido la ceremonia de entrega de los Premios Óscar, que este año ha celebrado su 91 edición. Las apuestas no se han cumplido y no ha habido grandes triunfadores, sino un reparto equitativo de estatuillas. Alfonso Cuarón se ha hecho con su segundo galardón como mejor director por ‘Roma’, la gran favorita, mientras que Rami Malek se ha llevado el premio por su brillante interpretación de Freddie Mercury en ‘Bohemian Rhapsody’. Glenn Close se han vuelto a ir con las manos vacías. La brillante actuación de la que un día fuera protagonista de ‘Atracción fatal’ en ‘La buena esposa’ no consiguió vencer a ‘La Favorita’. Olvia Colman se coronó -y nunca mejor dicho- como la reina de la noche por su papel como Ana Estuardo. También Amy Adams vuelve a quedarse sin premio y se suma junto a Close al club de las actrices que más nominaciones acumulan en una noche en la que el acento español ha sonado con más fuerza que nunca.

El la parte técnica, ‘Black Panther’ ha acaparado la mayoría de los galardones, mientras que ‘Green Book’, el filme de Viggo Mortenssen, ha dado la campanada al hacerse con el premio más importante de la noche, el de mejor película del año. Repasamos la lista completa de los triunfadores y las imágenes de los premiados.

Mejor película : ‘Green Book’

Mejor película de habla no inglesa: ‘Roma’

Mejor actor principal: Rami Malek por ‘Bohemian Rhapsody’

Mejor actriz principal : Olivia Colman por ‘La favorita’

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali por ‘Green Book’

Mejor actriz de reparto: Regina King por ‘El blues de Beale Street’

Mejor dirección: Alfonso Cuarón por ‘Roma’

Mejor canción original: ‘Shallow’ de ‘Ha nacido una estrella’

Mejor banda sonora original: ‘Black Panther’

Mejor guion adaptado: ‘Infiltrado en el KKKlan’

Mejor guion original: ‘Green Book’