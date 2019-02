La “traición” de Ylenia y Alejandro Albalá que preocupa a Sofía Suescun

Los concursantes se muestran cada vez más cercanos y han afianzado su amistad en los últimos días. Aunque Ylenia era uno de los grandes apoyos de Sofía en la casa, eso no le está impidiendo de tontear cada vez más con su ex.

GH DÚO es muchas veces una fuente inagotable de conflictos, pero también de amor y amistad. Muchas han sido las historias que han empezado en las diferentes ediciones del reality, algunas incluso, con final feliz. La de Ylenia y Alejandro Albalá no se puede llamar aun historia pero a juzgar por las imágenes se podría decir que algo hay en ciernes.

Ylenia y Alejandro ya se conocían antes de entrar en la casa. Durante las primeras semanas su convivencia no fue especialmente buena, llegando el ex de Isa Pantoja a nominarla en más de una ocasión. Ese comportamiento chocaba con el hecho de que la de Benidorm era uno de los principales apoyos de Sofía Suescún, de la cual Alejandro sigue, supuestamente, enamorado. Sin embargo, en los últimos días, algo está cambiando.

Poco a poco han ido limando asperezas y acercando posiciones. Ylenia y Alejandro pasan cada vez más tiempo juntos y no es extraño verlos tumbados en la cama dándose caricias. La cantante, con su desparpajo habitual, no para de picar al de Santander. Alejandro tampoco se queda atrás. En un momento dado, se acerca incluso a ellos Antonio Tejado, y el proprio Alejandro le sugiere que se vaya, ya que prefiere quedarse a solas con Ylenia. Las miradas se cruzan y saltan chispas, o eso creen algunos de los colaboradores en el plató.

Sofía: “Si yo estuviera ahí dentro en estos momentos y tuviera que ver cómo Alejandro e Ylenia se enrollan pues egoístamente un poco me molestaría. Y no estoy en el derecho de que me moleste” #GHDÚOLímite6 pic.twitter.com/lMllGZtLse — Gran Hermano (@ghoficial) February 19, 2019

Ante el ruido en las redes sociales y en los estudios de Telecinco, Jorge Javier le preguntó abiertamente a Sofía Suescun por su versión de los hechos. La joven fue tajante: “si estuviera en la casa me molestarían mucho estas imágenes. Viéndolas desde fuera también me molestan. Soy sincera. Aunque no se muy bien que hay entre nosotros, yo a Alejandro le tengo mucho cariño”. Sofía se ha mostrado bastante preocupada, aunque al mismo tiempo segura de los sentimientos de Albalá hacia ella. Algo que contrasta con las palabras del joven que dijo en su curva de la vida que se sentía cada vez menos enamorado de la navarra.

María Jesús en el punto de mira

La relación entre María Jesús y Antonio Tejado ha llegado a su fin. La ex miss no parecía muy convencida de sus sentimientos hacia el sevillano, por lo que la ruptura ha sido inevitable. A Tejado no le ha sentado nada bien la actitud de la de Andujar y eso que tanto Alejandro como Kiko Rivera le advirtieron de que lo suyo no iba a ninguna parte.

María Jesús: “Es el regalo del único hombre que creo que me ha querido en la vida” #GHDÚOLímite6 pic.twitter.com/ntX0ATvyQR — Gran Hermano (@ghoficial) February 20, 2019

Durante la gala, María Jesús se derrumbó al recordar a su ex pareja, José María Gil Silgado. La modelo llevaba en una mano un pañuelo regalado por el padre de su hija Alba y ante la insistencia de Jorge Javier Vázquez lo terminó reconociendo: “este pañuelo me lo regaló el único hombre que me ha amado: José María Gil Silgado”. En el plató, la indignación fue general. También en la casa. Más allá de Tejado, fue Carolina Sobe quien decidió reprochar a María Jesús: “pero si te he visto por los platós hablando mal de ese tío y ahora estás aquí lloriqueando por él…no hay quien te entienda”. El jueves se sabrá si la audiencia le salva una vez más.