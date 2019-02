Pese a que Makoke parecía no querer contarlo, Anita Matamoros desveló en sus redes la presencia de Tony Spina en una cena de amigos íntimos en la capital

Uno más de la familia. Así de integrado está Tony Spina en la familia de Makoke y Anita Matamoros. Tras la traumática ruptura entre la modelo y Kiko Matamoros el pasado verano después de 20 años de relación (dos de matrimonio), Makoke no acaba de oficializar su noviazgo con Tony Spina, aunque ambos se han dejado querer públicamente. Ayer, en una cena de amigos íntimos, Makoke ha optado por no reflejar la presencia de Tony en sus redes sociales. Aunque no se conocen los motivos de dicha decisión, su hija, Anita, ya se ha encargado de cerciorar con pruebas gráficas la asistencia del joven ex de ‘Gran Hermano VIP 6’ a la cena. El que fuera tronista ha acudido a la cita junto a sus grandes amigas después de disfrutar del partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y la Juventus de Turín.

Junto a un nutrido grupo de amistades, el trío ha disfrutado de la gastronomía de 'La Carlota', uno de los locales de moda de Madrid. El propio Tony Spina ha dado cuenta de uno de los platos que degustó en sus redes sociales. Él y Makoke hicieron buenas migas en la casa de Guadalix de la Sierra. Aunque ambos han confirmado su atracción, no se conoce que hayan dado el siguiente paso. Por su cuenta, Kiko Matamoros ha rehecho su vida junto a Cristina, en una relación envuelta en polémicas desde su comienzo.