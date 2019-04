Tony Hernández, ex marido de Sara Montiel, ha estado en 'Viva la Vida' donde ha repasado los buenos momentos de su matrimonio y relación

Sara Montiel se casó en el 2002 con un hombre 40 años más mayor que ella, Tony Hernández. Fue el escándalo de la época, con el recién matrimonio negando en los juzgados a la prensa que hubieran pasado por el altar, tratando de señalar que la ceremonia era al día siguiente. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Los hijos de la actriz no aprobaron su relación y un año después, en el 2003, todo acabó en divorcio y enfrentamientos. Tony Hernández ha acudido a ‘Viva la Vida’ para recordar a la fallecida musa del cine. “Ella me enamoró desde que tenía cinco años en sus películas, fue un amor de niño”, ha contando el cubano, antes de añadir que “no sé el motivo de la separación”. Manuel Zamorano, amigo y estilista de Sara Montiel, se lo ha dicho: “echaba mucho de menos a sus hijos”.

“Tenía presión de sus hijos y de otras personas como Chelo García Cortes o Paco su administrador”, ha confirmado el cubano, que insiste en que él se casó enamorado y que nunca quiso aprovecharse de Sara Montiel. Los dos hombres han recordado el robo que sufrieron en casa de la actriz. “Entraron tres tapados, con un punzón”, ha explicado. “Venid aquí, venid aquí…”, les dijo Montiel a los ladrones, que se acabaron llevando “toda la chatarra” que tenía en los cajones.

“Sara Montiel tenía muchas cosas… Pero no liquidez”, ha contado Manuel Zamorano acerca de la supuesta crisis económica que vivió la actriz en sus últimos años. Pisos, cuadros de Dalí, plazas de aparcamiento, espectaculares joyas… Una millonaria herencia que, según el programa, podrían ser 15 millones de euros. Thais y Zeus Thois, sus dos únicos hijos, fueron los herederos. | [LEER MÁS: Descubre quién es y de qué se ocupa el asistente desconocido de Georgina Rodríguez]