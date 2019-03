Toño Sanchíz en la Televisión Gallega: “Debería haberle robado a Belén Esteban”

El representante fue el invitado estrella del talk show “Land Rober”. Entre risas y bromas le dio tiempo a decir lo mejor y lo peor sobre Belén Esteban.

Toño Sanchíz ha vuelto a la televisión. El representante ha estado pasando unos días en Porto do Son en Galicia y desde el programa “Land Rober Tunai Show”, al enterarse, decidieron invitarle al programa de este jueves. Toño estuvo de lo más amable. El marileño se prestó absolutamente a todo y aunque no acudió a un programa de entrevistas fue inevitable que se viera sometido a algunas preguntas sobre el escándalo del momento: la subasta de su casa.

El presentador gallego, Roberto Vilar, se mostró encantado con su invitado pero no pudo evitar la pregunta del millón: “¿has robado a Belén Esteban?”. La respuesta del ex vocalista de “Los Inhumanos” fue tajante e irónica: “Debería haberle robado a Belén Esteban. Así al menos tendría un millón de euros”. El ex representante de la princesa del pueblo pronunció su nombre en varias ocasiones, casi siempre en tono irónico y para dejarla en mal lugar.

Toño hablo largo y tendido de su momento actual. El programa recibió muchas llamadas de espectadores que se interesaron en saber los entresijos de la disputa del representante con su ex representada. Sanchíz confirmó que “por culpa” de Belén su casa se había subastado y que en ningún momento la había estafado, algo que el público en directo pareció no creer. Toño habló también como tras la subasta sintió la necesidad de poner tierra de por medio y por eso aceptó la invitación de su amigo David y viajó hasta tierras gallegas: “En Galicia me siento como en casa. Solo mi mujer sabía a donde me venía. A mi hermano le dije que estaba en Valencia”. Su amor por aquellas tierras surgió aun en su etapa como cantante: “lo fácil en mi vida fue ser representante de Belén Esteban. Antes de eso hice muchas cosas”, afirmó.

Pero no todo fueron malas palabras para la de San Blas. Toño también quiso mirar atrás con cariño: “para mi es un orgullo haber sido representante de Belén. Me duele que hayamos terminado así. Eramos amigos y creo que este no era el final”. Sin embargo, el manager volvió a reiterar su inocencia tirando de ironía ante el presentador: “He venido al programa porque como me he quedado sin representados, igual tu necesitas uno. Te prometo que lo firmamos todo, yo solo me llevaré lo que firmemos”.