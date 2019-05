El emotivo mensaje que demuestra que Toñi Moreno y María Teresa Campos han enterrado el hacha de guerra

View this post on Instagram

Sabía que solo era cuestión de encontrarse, y todo quedaría en una tontería. Esta foto significa tanto para mi !!!! Esta señora me enseñó tantas cosas sobre una pasión compartida: la comunicación.. que nuestra historia debía terminar… o empezar, como ya veréis el lunes en @canalsurradiotv en #UnaAñodetuVida. La quiero , con su genio y su genialidad , con su humor y mi amor , con su talento y mis ganas de aprender. La jefa vino con ganas de demostrar que la última palabra la tiene ella. #siempreagradecida #periodismo #teresacampos