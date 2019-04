Samanta Villar ha tenido a una invitada de excepción en su último programa, Toñi Moreno, que se ha compartido sus miedos y sus sueños con ella. La presentadora, una de las caras más conocidas de la televisión, volvió a hablar de uno de los proyectos que más ilusión le hacen, ser madre.

A sus 45 años, la andaluza no descarta crear una familia por su cuenta y está intentando quedarse embarazada. “Pues sí, yo quiero ser madre. Tengo 45 años y si pudo ser madre lo voy a ser y si no puedo ser madre pues soy la tía de Pepe”, contó divertida, demostrando que si no lo consigue tampoco se flagelaría por ello.

Por mucha ilusión que le haga tener un bebé, tiene muy claro que solo lo intentará un número determinado de veces. “En todo hay que ponerse un límite, son unos intentos”, desveló a Samanta.

Eso sí, hará todo lo posible para que se haga realidad en esas ocasiones. “Yo lo voy a intentar con todo que tengo y luego no me voy… ya está. Hay que ser sumisa en la vida. Hay que luchar por tu sueño, pero ser sumisa en la vida y no enfadarte cuando las cosas no te salen como tú quieres“. | [LEER MÁS: El look plagio de Rosalía en Coachella que ha levantado ampollas]