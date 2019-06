La andaluza está embarazada a los 46 años de edad.

Repleta de felicidad. Toñi Moreno ha confirmado que espera un bebé, noticia que ha querido compartir con sus seguidores a través de Instagram. La revista ‘Lecturas’ lleva este miércoles en su portada la buena nueva, un momento muy especial que la andaluza no ha dudado a contar de su boca. «La verdad, al principio no me ha sentado muy bien porque estoy de muy poco tiempo y creo que hay que ser muy prudente y esperar a los tres meses. Pero seguro que lo he dicho yo a alguien que no debía porque soy una boca chancla. Dicen que no puedes esconder ni el dinero ni los embarazos, y yo como estoy tiesa…», decía la de San Lúcar de Barrameda con una gran sonrisa en su rostro.

Si bien es cierto que Toñi Moreno ha confesado en varias ocasiones sus ansias por ser mamá, pocos esperaban que la presentadora fuera a dar el paso en estos momentos. Un estado de buena esperanza que llega a la vida de la presentadora a los 46 años de edad. Sin perder su sentido del humor y con un gesto que denota la gran ilusión que siente ante la llegada de su futuro bebé, la conductora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha querido agradecer todas las muestras de cariño recibidas. «Gracias a todos los que me habéis mandado mensajes de cariño. Estoy desbordada, muchas gracias, estoy muy emocionada. No sé si serán las hormonas o no sé, pero lloro por las esquinas«, ha dicho mirando a cámara.

Si bien es cierto que Toñi Moreno es uno de los rostros más habituales de la pequeña pantalla, su manera de concebir la fama no es compatible con la idea de mostrar su vida ante los medios de comunicación. Asunto que también ha querido dejar claro en esta ocasión. «El tema de mi vida privada…intento que sea mía, y esto es algo muy mío y de mi gente. Espero que me veáis más gordita de aquí en adelante y bueno…¡Qué viva la vida y qué viva el amor!», terminaba diciendo la presentadora en su última publicación de Instagram.