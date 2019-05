La recién estrenada pareja ha pasado una noche a solas en una isla desierta. Con las estrellas y los animales como testigos, casi lograron olvidarse de las cámaras. El vídeo de su noche de pasión dejó mudo al plató de 'Supervivientes'.

Como canta Julio Iglesias “el amor no tiene horario ni fecha en el calendario”. Eso es lo que les ha pasado a Violeta y Fabio en ‘Supervivientes’. De momento, son la única pareja que ha surgido en la edición y están disfrutando a tope de su amor. Con motivo del cumpleaños del argentino, fueron recompensados con una noche en una isla paradisíaca y desierta, donde dieron rienda suelta al romanticismo y a toda la tensión sexual que llevan acumulada.

Violeta y Fabio no han defraudado. Los supervivientes dieron se lanzaron al amor, sin importarle el lugar, las incomodidades y la falta de una cama. Nada les ha impedido disfrutar por completo el uno del outro. El climax fue tal que incluso se olvidaron de las cámaras. El presentador, Carlos Sobera, fue alimentando el morbo sobre el denominado “vídeo x” durante toda la noche. No era para menos. Tras divulgarlo, el plató se quedó mudo. Promesas de amor eterno, arrumacos y gemidos “que se han escuchado hasta en Guatemala”. La pareja solo echó el freno a su pasión cuando se percataron que los cámaras habían vuelto.

La concursante parece haber olvidado por completo a su ex, Julen. Completamente desnuda, al igual que Fabio, vivió “una noche inolvidable”. Las imágenes no dejan margen para la duda. Aunque se haya repetido hasta la saciedad que con el hambre desaparece la libido, la ex tronista y el argentino han demostrado que no es del todo cierto. Su tórrida noche de amor ya ha dado la vuelta al mundo y fue durante horas trending topic.

Al volver con sus compañeros, a la mañana siguiente, Violeta siguió en una nube. Totalmente rendida a su amor por Fabio, se mostró más entregada que nunca. Momentos más tarde, la joven tuvo la oportunidad de confesarse con Mahí. La andaluza quiso saberlo todo y Violeta no escatimó en detalles: “Fabio, de cintura para abajo es perfecto. Medio, tirando a bien”. El amor ha llegado y parece ser que para quedarse.